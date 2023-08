Cada vez son más plataformas de internet las que se suben al tren de la privacidad para mantener tus datos a salvo. El problema viene cuando alguna característica queda completamente obsoleta porque dependía, precisamente, de analizar tu información. Eso es exactamente lo que está sucediendo con YouTube. ¿Tienes desactivado el historial? Mejor piénsalo dos veces si quieres que todo siga funcionando con normalidad.

A través de su web de soporte, YouTube anunció que su página de inicio dejará de mostrarte recomendaciones si el historial está desactivado. La media entró en vigor a partir de hoy y, como cabría esperar, ya hay usuarios expresando su descontento.

En lugar de poner vídeos que son tendencia a nivel local o global, la página de inicio queda casi en blanco, como si existiera algún problema de conexión en la plataforma. La única solución, desde luego, es que te olvides de tu privacidad y actives el historial de YouTube de nuevo.

"A partir de hoy, si tienes desactivado el historial de reproducciones de YouTube y no tienes uno previo, se desactivarán las funciones que requieren el historial para brindar recomendaciones de vídeos, como tu feed de inicio de YouTube. Esto significa que, a partir de hoy, tu feed de inicio puede tener un aspecto muy diferente: podrás ver la barra de búsqueda y el menú de la izquierda, pero sin feed de vídeos recomendados." YouTube.

YouTube afirma que esto no es del todo negativo, ya que la ausencia de recomendaciones en la página de inicio facilitará que navegues entre los canales suscritos o que explores la pestaña de Tendencias, por ejemplo.

Esta situación es una prueba más de la inmensa dependencia que tienen las compañías de nuestros datos. Es entendible que YouTube no pueda ofrecerte recomendaciones porque ni siquiera sabe qué estás viendo. Básicamente, entonces, reforzar tu privacidad por medio de la desactivación del historial implica sacrificar una parte de la experiencia que nos brinda YouTube.

Sin embargo, parece que en YouTube tienen claro que este es el camino a seguir para que sus usuarios sepan lo importante que es cederles nuestra actividad en la plataforma.

"Lanzamos esta nueva experiencia para dejar más claro qué funciones de YouTube se basan en el historial para proporcionar recomendaciones de vídeos y hacerlo más sencillo para aquellos que prefieren buscar en lugar de ver material recomendado."

Si eres de las personas que continuamente ignora las recomendaciones de YouTube, entonces no te afectará tener el historial desactivado. Si, por otro lado, aprovechas el contenido mostrado en la página de inicio cuando no sabes qué ver, te sugerimos no ajustar nada.

YouTube menciona que, si bien los cambios se desplegaron hoy, es posible que en algunas regiones no lo vean hasta pasados unos meses. Seguramente quieren medir la recepción de manera escalonada y actuar en consecuencia.

