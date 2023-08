Nothing, la empresa digerida por Carl Pei, anunció CMF (Color, Material and Finish), una submarca cuyo propósito será ofrecer productos más económicos respecto a firma matriz. CMF by Nothing, desde luego, ya tiene una hoja de ruta bien trazada para los próximos meses. Si todo sale conforme a lo planeado, sus primeros lanzamientos serán unos auriculares inalámbricos y un smartwatch.

Cuando Nothing dio sus primeros pasos en el sector tecnológico de consumo, lo hizo ofreciendo productos con una relación precio/calidad bastante atractiva. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido adentrando al segmento premium. El Nothing Phone (2), lanzado hace apenas unas semanas, es prueba de ello. Es más caro, sí, pero sus componentes internos justifican el alza en el costo.

Ahora bien, los liderados por Carl Pei saben que sigue existiendo un mercado enorme que demanda equipos baratos. Ese es el motivo de existir de la submarca.

"CMF by Nothing es una nueva gama de productos que hace que un mejor diseño sea más accesible para un grupo más amplio de consumidores."

Según comenta el directivo en un vídeo dirigido a su comunidad, los productos de CMF by Nothing se distinguirán, principalmente, por tener un diseño limpio, por ser asequibles para los bolsillos y por integrar tecnología cuya calidad ya está comprobada.

Lo anterior difiere con la filosofía actual de Nothing, que apuesta por innovar en el diseño, por apuntar al segmento premium y por abrazar lo último en tecnología.

"Nothing está dedicada a hacer que la tecnología nuevamente sea divertida y ha demostrado su capacidad para romper los límites del diseño industrial. La empresa cree que puede hacer que el buen diseño sea más democrático e impactar a más personas. Entendiendo que diferentes consumidores quieren cosas diferentes, CMF by Nothing servirá para cerrar la brecha en el segmento con productos de mejor calidad que ofrecen un diseño limpio y atemporal." Carl Pei.

Carl Pei dejó claro que CMF by Nothing estará conformado por un equipo de ingenieros y diseñadores separado. Esto les permitirá acelerar el proceso de desarrollo de dispositivos, pues no tendrán que atender los productos de la marca principal.

Las primeras propuestas de CMF by Nothing serán unos auriculares y un reloj inteligente. Ambos verán la luz a lo largo del presente año, aunque de momento no han adelantado ninguna fecha.

Sin duda, es una apuesta interesante la que está haciendo Carl Pei. La idea es apuntar a la mayor cantidad de consumidores posible. Tanto aquellos que están dispuestos a romper la cartera para tener un equipo de gama alta, como aquellos que son más cuidadosos en sus gastos y prefieren obtener productos que atiendan las necesidades más básicas.

Eso sí, antes de augurar éxito, habrá que ver los auriculares y el smartwatch de CMF by Nothing. Hoy en día, son varios los fabricantes, la gran mayoría de origen asiático, que tienen el dominio del segmento de entrada. Carl Pei tendrá que enfrentarse a todos ellos y parece que el diseño los ayudará a diferenciarse del resto.

