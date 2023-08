Meta no da respiro con sus proyectos vinculados a la IA generativa, y estaría a punto de jugar una de sus fichas más importantes. Según The Information, la compañía de Mark Zuckerberg trabaja en una nueva solución Open Source diseñada para sugerir código y ayudar a los usuarios a programar. Se llamaría Code Llama, se lanzaría tan pronto como la próxima semana y podría ser competencia directa de Copilot y Copilot X, las populares herramientas de GitHub.

Las fuentes del citado medio afirman que Code Llama se basaría en LLaMA 2, el más reciente modelo de inteligencia artificial desarrollado por los de Menlo Park. De todos modos, aún restan saberse varios detalles con respecto a su implementación, características principales y distribución.

Pese a aún desconocer sus detalles más finos, tiene sentido que Meta apunte sus cañones a una IA capaz de escribir o corregir código. Tengamos en cuenta que chatbots conversacionales como ChatGPT (OpenAI) y Bard (Google) ya ofrecen soporte para una amplia variedad de lenguajes de programación. Y si bien es cierto que aún están lejos de ser perfectos, han demostrado ser de gran utilidad para acelerar flujos de trabajo, especialmente a la hora de detectar errores y sugerir correcciones. De hecho, el 46 % del código publicado en GitHub ya es generado con inteligencia artificial.

Dicho esto, todo apunta a que Code Llama no se ofrecería como un bot capaz de programar ya "enlatado". Por el contrario, sería un set de herramientas para que empresas, investigadores o ingenieros puedan crear su propio asistente de programación basado en inteligencia artificial. Esto podría ser de especial utilidad para aquellas personas u organizaciones que estén tratando de recortar gastos en sus proyectos. No olvidemos que GitHub Copilot, la herramienta más popular entre los programadores, cuesta 10 dólares al mes para individuos y 19 dólares al mes por usuario en el plan empresarial.

Code Llama sería la nueva IA de Meta para ayudarte a programar

Será interesante ver cómo Meta pretende abordar una de las grandes problemáticas de las IA capaces de generar código: el plagio. Este se presenta como uno de los debates morales más candentes en torno a estas herramientas, considerando que muchas veces se entrenan con código propietario y lo reutilizan sin permiso. Y hoy es imposible saber si Code Llama puede ser la excepción a la regla.

Todo apunta a que Code Llama es la nueva gran apuesta de Meta por convertirse en líder del sector de la IA generativa. Algo por lo que Mark Zuckerberg ha pregonado en los últimos tiempos. Y la firma californiana parece haberse tomado muy en serio esta posibilidad, encadenando importantes anuncios en un lapso de tiempo muy breve.

Después de todo, LLaMA 2, el modelo de IA en el que se basará Code Llama, se presentó oficialmente a mediados de julio. Mientras que en agosto, los de Menlo Park introdujeron AudioCraft, que es capaz de crear canciones y efectos de sonido a partir de texto.

A la espera de más detalles

Quedará por verse qué lenguajes de programación soporta Code Llama y cómo evoluciona con el paso del tiempo. Lo cierto es que, independientemente de que la propuesta tenga o no éxito, Meta buscaría demostrar que está a la misma altura —y hasta por encima— de OpenAI y Google, que en los últimos meses han acaparado las miradas por sus desarrollos en materia de inteligencia artificial generativa. Y que sus proyectos se promocionen como de código abierto, le dan una exposición todavía mayor.

Es cierto que existe un gran debate sobre si los modelos de IA de Meta son realmente de código abierto. Y es probable que el escrutinio también recaiga sobre Code Llama. Recientemente, la Open Source Initiative aseveró que la licencia de LLaMA 2 no es de código abierto. Esto, debido a que restringe su uso comercial a ciertos usuarios, así como su implementación para determinados propósitos. No obstante, es un enfoque al que los otros grandes jugadores del sector aún no se volcaron.

¿Será Code Llama el próximo gran bombazo de Meta en materia de inteligencia artificial? ¿Podrá plantarle cara a GitHub Copilot y los chatbots como Bard y ChatGPT? Estaremos atentos a las novedades.

