El circo en torno a la pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk sigue adelante. Esta vez, el director de Meta aprovechó su cuenta en Threads, la abandonada red social de Instagram, para cargar contra su rival.

Ciertamente, Elon Musk es quien más ha hecho ruido sobre la pelea con Mark Zuckerberg. Este último, por el contrario, se mantiene en un camino de cautela; sobre todo al momento de revelar detalles de la contienda. De hecho, parece que está molesto porque Musk está hablando de más.

Mark Zuckerberg considera que Elon Musk está inventando información de la pelea. Esta semana, por ejemplo, el líder de Tesla reveló que el esperado evento se llevará a cabo en Roma y será transmitido tanto en X (Twitter) como en Meta. "Todo lo que aparecerá en cámara [además de ambos multimillonarios] es la Roma antigua, nada moderno", comentó. Incluso, el Gobierno de Italia les ofreció el mismísimo Coliseo.

El problema, no obstante, es que Mark Zuckerberg no estaba enterado de nada de esto. De hecho, aseguró que ni siquiera han establecido una fecha. Ante tal situación, recomendó no creer las palabras de Elon Musk hasta que no exista algo oficial acordado por ambas partes.

"Me encanta este deporte, y he estado listo para pelear desde el día en que Elon me retó. Si alguna vez acepta una fecha, lo escucharán de mi. Hasta entonces, asuman que todo lo que diga [Musk] no ha sido acordado." Mark Zuckerberg.

Algunos podrían pensar que, tras esta declaración, está intentando esquivar la pelea con Elon Musk. Sin embargo, dejó claro que su intención es que todo siga en marcha. Simplemente, lo está tomando con mayor seriedad y no quiere compartir detalles que todavía no estén pactados.

"Compartiré detalles sobre mi próxima pelea cuando esté listo. Cuando compita, quiero hacerlo de una manera que haga destacar a los atletas de élite hasta la cima. Lo haces trabajando con organizaciones profesionales como la UFC o ONE para conseguir que esto se realice bien." Mark Zuckerberg.

Con esta declaración también se puede entender que, posiblemente, la siguiente pelea de Mark Zuckerberg no sea contra Elon Musk. El creador de Facebook ya había propuesto una fecha: el 26 de agosto. No obstante, Musk la rechazó porque, supuestamente, tuvo una lesión menor y necesita varios meses para recuperarse. Así pues, podemos hacernos a la idea de que la contienda, si realmente sucede, no tendrá lugar en el corto plazo.

Hay que tener en cuenta que, a diferencia de Elon Musk, Mark Zuckerberg se toma las artes marciales mixtas como una actividad profesional. Ha participado en torneos y su objetivo es seguir escalando en ese sector. Por lo tanto, no está dispuesto a involucrarse en una pelea cuya organización carezca de seriedad. Que tu rival se la pase hablando y soltando ideas disparadas no tiene nada de serio.

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente