Es muy probable que WhatsApp sea una de las aplicaciones a las que dedicas más tiempo en tu teléfono móvil. Ya sea para comunicarte con amigos y familiares o para tu trabajo diario. Mensajes de texto, videollamadas, mensajes de audio, llamadas de voz… E inevitablemente, puedes llegar a recibir llamadas de desconocidos. Números que no tienes entre tus contactos de WhatsApp.

Esto no debería ser un problema salvo que las llamadas de números desconocidos suelen tener fines lucrativos. O quieren venderte algo que no has pedido o, directamente, quieren engañarte. Así que para evitar las impertinencias de estos números desconocidos, WhatsApp ha incorporado la posibilidad de bloquear un número de teléfono conocido o silenciar las llamadas de números desconocidos.

Tal y como explica la página de ayuda de WhatsApp, “si silencias las llamadas de números desconocidos, podrás centrarte en las conversaciones que te interesan y, a su vez, proteger tu privacidad y evitar contactos no deseados”. Vamos, que si activas esta función, solamente recibirás llamadas de los números que tengas guardados en tu lista de contactos.

Silenciar llamadas de números desconocidos

El proceso es rápido y sencillo. Simplemente actualiza la versión de WhatsApp que tengas instalada en tu iPhone o móvil Android. Así te asegurarás de que tienes todas las funciones activadas en tu teléfono. El segundo paso, ir a Ajustes o Configuración y entrar en las opciones de Privacidad. Una vez ahí, entra en Llamadas y activa la opción Silenciar las llamadas de números desconocidos. Así de simple.

En adelante, las llamadas de desconocidos ya no te molestarán. O, al menos, ya no sonarán. Eso sí, seguirán apareciendo en la pestaña Llamadas y en las notificaciones visuales por si quieres revisarlas. Y devolver la llamada o abrir un nuevo chat si reconoces un número. Aunque ten en cuenta que “si llamas o envías un mensaje al usuario silenciado, no podrás silenciar sus llamadas en el futuro”.

Esto no con las llamadas de números desconocidos. Pero si el problema lo tienes con un número que ya conoces, también puedes silenciarlo o, directamente, bloquearlo.

Bloquear llamadas de números conocidos

“Puedes bloquear a ciertos contactos para dejar de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado en WhatsApp”. Esto te será muy útil cuando hayas detectado que desde determinado número de teléfono recibes mensajes o llamadas que quieres dejar de recibir. Desconocidos o conocidos. Simplemente lo bloqueas y se acabaron las llamadas y mensajes molestos.

Para bloquear un contacto de WhatsApp:

Entra en Ajustes o Configuración Ve a Privacidad Selecciona Contactos bloqueados Toca en el icono de Añadir nuevo contacto Busca y marca el contacto que quieres bloquear

También puedes bloquear contactos de WhatsApp si tienes un chat abierto con ese contacto. Entra en el chat, pulsa en el nombre del contacto y verás la opción Bloquear. Los contactos bloqueados no podrán llamarte ni enviarte mensajes. Tampoco verán tus estados, tus cambios de perfil o si estás o no conectado. Y siempre estás a tiempo de desbloquear un contacto o volverlo a bloquear según las circunstancias. El proceso es inmediato.

Más guías y consejos