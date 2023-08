Google quiere llevar al siguiente nivel la integración de la inteligencia artificial en sus productos. En un intento por recortar distancia con Microsoft y OpenAI, el gigante tecnológico estaría probando una IA capaz de ofrecer consejos para mejorar tu vida.

De acuerdo con The New York Times, los ingenieros de Google DeepMind están desarrollando herramientas que ayudarían a resolver problemas personales y laborales. Los usuarios podrían hacer preguntas o pedir consejos a un chatbot y una IA generativa los asesorará. El proyecto sería una mezcla de ChatGPT con un gurú de bienestar de LinkedIn.

Estas herramientas, creadas por la nueva división de inteligencia artificial de Google, resolverían diversas tareas entre las que se incluyen consejos, asesoría profesional, tutorías para aprender nuevas habilidades o planes de ejercicio y alimentación para llevar una vida saludable. El reporte menciona que la IA es capaz de realizar, al menos, 21 tipos diferentes de actividades.

Google se está apoyando en Scale AI, un contratista estadounidense que habría reunido un centenar de expertos para validar las respuestas y probar las capacidades de la IA. La plantilla incluye a personal con doctorados o empleados de la empresa que evalúan los resultados ante preguntas personales y laborales.

En uno de los ejemplos, una persona pide un consejo sobre cómo abordar una situación en la que quiere efectuar un viaje, pero no tiene dinero. Lejos de plantear una simple pregunta, el usuario ofrece contexto del problema, algo que ayudaría a la inteligencia artificial a generar una respuesta personalizada.

Tengo un amigo muy cercano que se casará este invierno. Fue mi compañera de cuarto en la universidad y dama de honor en mi boda. Tengo muchas ganas de ir a su boda para celebrarla, pero después de meses de buscar trabajo, todavía no he encontrado trabajo. Ella tiene una boda de destino y no puedo pagar el vuelo ni el hotel en este momento. ¿Cómo le digo que no podré ir?