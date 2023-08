Publicar videos en TikTok es algo que hacen muchos. De vez en cuando, con cierta frecuencia o a diario. Pero hacer un directo es otra cosa. Los live en TikTok es algo que cualquiera puede hacer pero que requiere de cierta preparación. Incluso si quieres improvisar, necesitas tener las herramientas necesarias para emitir en directo y salir airoso.

Lo que está claro es que lo directos o live de TikTok son una manera más de ganar seguidores, premiar a tus seguidores actuales y hacer llegar tu mensaje sin cortapisas y con la posibilidad de responder a los comentarios de tus seguidores durante tu retransmisión. Igual a lo que sucede en los directos de Instagram, Twitch o YouTube, por citar los más populares.

Veamos en qué consiste un live en TikTok, los requisitos y limitaciones que te encontrarás y qué necesitas para emitir en directo sin problemas. O, al menos, que estés preparado y mentalizado para cualquier imprevisto que pueda surgir durante tu retransmisión.

Qué es un Live en TikTok

Un Live o evento Live es una emisión o retransmisión en tiempo real en TikTok. O como ellos dicen, “permite a los usuarios y creadores de contenido interactuar entre sí en tiempo real”. Viene a ser la respuesta de TikTok a lo que hace tiempo que se puede hacer en otras redes sociales donde el video es protagonista. Así, además de grabar, editar y publicar videos, puedes optar por hacer un live en TikTok, es decir, aparecer delante de las pantallas de tus seguidores en vivo y en directo.

A diferencia de los videos, que puedes publicarlos cuando quieras, los Live o eventos Live se anuncian con antelación y luego se realiza la emisión en directo. Además, los directos propician un tipo de contenido diferente a los videos grabados, ya que puedes interactuar con tu audiencia en tiempo real en un formato más cercano y directo.

Quién puede emitir en directo en TikTok

El primer requisito para hacer un live en TikTok es que tengas, al menos, 16 años. La edad mínima para tener una cuenta de TikTok son los 13 años. Aunque hasta los 16 años hay funciones de esta red social que están bloqueados por motivos de seguridad. Y para tener acceso a todo lo que ofrece TikTok, hay que tener la mayoría de edad. Es decir, que tengas más de 18 años. Al ser mayor de 18 años, podrás recibir puntos y regalos por emitir en directo.

El segundo requisito es más difícil de alcanzar. TikTok solamente habilita la opción de LIVE para quienes tengan más de 1.000 seguidores. Si no tienes esa cantidad de seguidores, podrás comprobar que no tienes manera de iniciar un live en TikTok porque no aparece esa opción en la aplicación oficial.

Cómo iniciar un directo o Live en TikTok

Una vez has logrado tus 1.000 seguidores, poner en marcha un directo en TikTok no tiene mucho secreto. Lo difícil es la preparación previa. Es decir, hacer una lista de temas de los que vas a hablar, o sobre qué va a tratar tu directo, si vas a tener invitados o vas a estar tú solo al frente del directo, si vas a permitir comentarios o no, dónde vas a emitir, etc. Dedícale tiempo a la previa al directo. Lo agradecerás. En especial en lo que se refiere a disponer de un lugar que tenga buena acústica y buena iluminación. Aunque hay quien hace directos en medio del bosque, en la playa o paseando por la calle.

Para iniciar el Live en TikTok:

Abre la aplicación Pulsa en el icono + para crear nuevo contenido Busca la opción LIVE y toca encima Selecciona una imagen a modo de vista previa y un título llamativo para tu directo Cuando estés listo, pulsa en Emitir en directo o Go Live para empezar a emitir

Los directos de TikTok son visibles desde la sección LIVE que encontrarás pulsando en el icono de la esquina superior izquierda de la aplicación móvil o entrando en esa sección en la versión web de TikTok. También puedes compartir tu directo pulsando en el botón Compartir antes de empezar a emitir o una vez estés en directo.

Administrar comentarios durante el Live

Una vez estás en directo, verás que puedes ver los comentarios de tus espectadores o audiencia durante la emisión en tiempo real. Pueden enviar palabras, frases o emoticonos. Pero aunque la posibilidad de enviar y recibir comentarios está muy bien, todos sabemos que se puede convertir en un problema. En especial cuando hay usuarios que no respetan a los demás.

Para administrar los comentarios durante un directo de TikTok:

Durante el live en TikTok, pulsa en el icono de Ajustes en el lateral Selecciona Comentarios En Permitir comentarios, decide si quieres o no que tu pública comente en directo Otra opción menos radical es Filtrar comentarios. Tú decidirás qué comentarios se verán, aunque tendrás que aprobarlos manualmente. Seguramente necesites ayudantes Más útil te será la opción Bloquear palabras clave. Tú eliges qué palabras bloquear. Puedes introducir hasta 200 palabras o frases. Esos comentarios no aparecerán en pantalla Finalmente, puedes elegir Duración del silencio para impedir comentarios temporalmente

