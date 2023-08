Activision publicó el primer avance de Call of Duty: Modern Warfare 3, la próxima entrega del juego de disparos en primera persona. Aunque la atención se ha centrado en los agregados al multijugador o los nuevos escenarios, el tráiler muestra algunos segundos del No Russian (Nada de ruso), la recreación de una de las escenas más polémicas de los videojuegos.

La historia de Call of Duty: Modern Warfare 3 da continuidad a los sucesos ocurridos en el juego anterior. Si hacemos memoria, la escena post-créditos de Call of Duty: Modern Warfare 2 daba pistas sobre el regreso del No Russian. Una persona a bordo de un avión ensambla una pistola esperando el visto bueno para iniciar la carnicería

El nuevo tráiler muestra los primeros segundos del ataque, cuando el individuo se levanta del asiento tras recibir el mensaje No Russian. El atacante camina por el pasillo con pistola en mano, mientras se escuchan los gritos de "agáchense" en el fondo. En una fracción de segundo aparece una mujer sujetando un objeto (posiblemente una sobrecargo) antes de que el personaje apunte con el arma.

El No Russian de Call of Duty Modern Warfare 3 es una versión reimaginada que mantiene el concepto del original. El atacante — presumiblemente el jugador — es apoyado por un miembro de la tripulación que entrega el cargador con municiones. El tráiler no ofrece pistas sobre si se trata de una misión de una cinemática en tiempo real.

Un detalle interesante que podría pasar desapercibido por muchos es el uso de un arma impresa en 3D. La escena postcréditos de Call of Duty: Modern Warfare 2 muestra a detalle cómo es ensamblada por el terrorista en pleno vuelo. El diseño se asemeja al de una pistola calibre 9 mm convencional.

La historia del No Russian de Call of Duty: Modern Warfare 3

No Russian en Call of Duty: Modern Warfare 3

No Russian, también conocida como Nada de ruso, es un nivel de la campaña de Call of Duty; Modern Warfare 2, lanzado en 2009. En un momento de la historia, el jugador toma el papel de Joseph Allen, un agente encubierto de la CIA que busca ganarse la confianza de Vladímir Makarov. La prueba de fuego es un ataque terrorista en el aeropuerto de Moscú, en donde mataremos a decenas de inocentes.

El nombre del nivel proviene de las instrucciones que da Makarov a sus secuaces: "Recuerden, nada de ruso", que significa que no deben hablar ese idioma mientras realizan el ataque. Tras acabar con inocentes y policías mientras escapan, Makarov dispara y mata Allen con el fin inculpar a Estados Unidos.

El nivel generó polémica entre varios sectores de la prensa, líderes religiosos y políticos. La idea de que un jugador pudiera ejecutar un ataque terrorista escandalizó a medio mundo. Mientras que en Rusia fue eliminado por completo del juego, en Japón se intercambió la frase original por "Mátenlos, son rusos". Algunos políticos de Estados Unidos sugirieron que Call of Duty enseñaría a los jóvenes a volverse terroristas.

Mohammad Alavi, diseñador de Infinity Ward involucrado en el desarrollo de la misión, explicó que Nada de ruso tenía como fin el convertirse en un catalizador para la narrativa del juego. Los jugadores formarían una conexión emocional con Makarov y las acciones darían pie para que Rusia tuviera motivos para invadir Estados Unidos.

Es posible el No Russian de Call of Duty Modern Warfare 3 difiera mucho de la versión original de 2009. La situación geopolítica actual dificulta participar en un ataque terrorista dentro de un videojuego que vende millones de copias. Es probable que Activision opte por una cinemática o un ataque light que deje fuera la pérdida de vidas inocentes.

Call of Duty: Modern Warfare 3 estará disponible a partir del 10 de noviembre de 2023 en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC

Recibe cada mañana nuestra newsletter. Una guía para entender lo que importa en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente