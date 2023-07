Una de las últimas llegadas al mercado de la telefonía es el Vivo V29 Lite 5G. Y, sin exageración alguna, se trata de uno de los móviles más importantes para la marca en el mercado español. ¿Por qué? Fácil: al igual que los Huawei de la serie Lite o los Redmi para Xiaomi, este producto busca ser el principal canalizador de ventas –y expansión– para la marca.

En Hipertextual hemos tenido la ocasión de probarlo durante algunos días. Y, ciertamente, es un móvil de gama media bastante interesante, pues ofrece experiencias satisfactorias a un precio bastante competitivo. Ahora bien: ¿es este el móvil que debes comprar?

Así es el Vivo V29 Lite

El Vivo V29 Lite 5G no es un dispositivo pequeño, pero sí es bastante delgado. Mide 164,24 mm de alto, 74,79 mm de ancho y apenas 7,89 mm de grosor. En cuanto al peso, son 177 gramos.

Como decía lo que más llama la atención es su delgadez. Especialmente si se compara con otros móviles de este mismo segmento de precios. Una sensación que se ve acentuada gracias a los bordes curvos de su pantalla y el cristal posterior.

Dimensiones y Peso 164,24 x 74,79 x 7,89 mm, 177 gramos Pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, Resolución FullHD+ de 2.400 x 1.080p, Tasa de refresco de 120 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G RAM 8 GB Almacenamiento 128 GB Cámara Delantera 16 Mpx f/2,45 Cámaras Traseras Principal: 64 Mpx OIS f /1,79; Sensor de profundidad: 2 Mpx f/2,4; Macro: 2 Mpx f/2,4 Batería 5.000 mAh, Carga rápida por cable de 44 W Software Funtouch OS 13 basado en Android 13 Conectividad WiFi 2,4 / 5 GHz, 5G, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, Dual SIM, eSIM, USB-C Otros Sensor de huellas en pantalla, resistencia IP54 Precio 399 euros

Entre los aspectos más llamativos del Vivo V29 Lite 5G se encuentra su pantalla. Se trata de un panel con tecnología AMOLED, una diagonal de 6,78 pulgadas y resolución FullHD+ de 2.400 x 1.080p. Eso sí, es capaz de alcanzar una tasa de refresco de hasta 120 Hz, por lo que la experiencia al moverse entre sus menús y aplicaciones es exquisita.

Los bordes de su pantalla son curvos, por lo que da la sensación de que esta nunca se acaba. Esto atrae sin duda a un porcentaje del público y también, como decía, acentúa la impresión de delgadez. A esto también se le suman unos marcos muy delgados, los cuales son siempre más que bienvenidos.

El lector de huellas, por su parte, lo encontraremos en la zona inferior de la pantalla. Al tratarse de una pantalla AMOLED, podremos ver cómo se enciende el icono de la huella cuando tenemos el móvil sin usar sobre la mesa, mientras el resto del panel permanece apagado. Al tocarlo, se desbloqueará en décimas de segundo. Y en lo que respecta a precisión, durante el tiempo de pruebas no experimenté ningún tipo de inconvenientes en este sentido.

Este Vivo V29 Lite 5G viene en dos colores: negro y dorado. En nuestro caso, la unidad de prueba que hemos recibido ha sido la segunda. Y la primera impresión ha sido la de un móvil bastante bien rematado, con un marco dorado y brillante alrededor de la pantalla, y una trasera de plástico del mismo color con un toque nacarado encima, lo que hace que varíen los colores sutilmente según la incidencia de la luz.

El módulo de cámaras, por su parte, no pasa desapercibido. Los sensores están posicionados dentro de un rectángulo grande y brillante del mismo color, y dentro de este, dos círculos enormes y negros donde estarán las lentes. Es lo que más llama la atención de la parte trasera en este Vivo V29 Lite 5G.

El juego de cámaras del Vivo V29 Lite 5G: cumplidor, pero sin demasiados alardes

En la parte delantera del móvil encontramos una cámara de 16 MP con una apertura de f/2.45. Las selfis que podrás capturar con este Vivo V29 Lite 5G no te fascinarán, pero sí cumplirán para tus redes sociales. También ofrece una calidad más que suficiente para videollamadas a través de aplicaciones como WhatsApp o Google Meet.

Por su parte, las cámaras traseras sí que me han dejado un mejor sabor de boca. Cuenta con tres sensores: el primero de 64 MP y con estabilización óptica de imagen; un segundo sensor de profundidad de 2 MP; y una cámara macro de 2 MP.

Los dos últimos, al igual que en otros móviles de la competencia, son bastante prescindibles. En el caso de la cámara macro, por su escasa resolución. Y en el caso del sensor de profundidad, simplemente, se pueden utilizar otras técnicas para medir profundidades sin tener que incorporar una cámara específica para ello, como es el caso. Además, los resultados del modo retrato, donde interviene dicho sensor, no son nada del otro mundo, por lo que dicho sensor no aporta un claro beneficio. Habría sido mejor idea montar un gran angular o un teleobjetivo en lugar de estas dos cámaras auxiliares.

La cámara principal, en cambio, sí está a la altura. La clave está en el procesamiento que realiza el teléfono, el cual se traduce en imágenes bien balanceadas y detalladas, a las cuales se les puede sacar aún más provecho en posproducción. La marca, además, ha dado el paso de desactivar por defecto los modos de belleza que tanto se critican en occidente por el aspecto irreal que producen.

En lo que respecta a vídeo, no es el más impresionante, pero sí ofrece una tecnología de estabilización suficiente para capturar escenas sin que todo parezca gelatina.

Un rendimiento y vida útil más que suficiente para todos los usuarios

Por otra parte, el rendimiento diario de este Vivo V29 Lite 5G es más que suficiente para usuarios no demasiado exigentes. Viene impulsado por un procesador Qualcomm Snapdragon 695 5G y 8 GB de memoria RAM, ampliables a través de almacenamiento interno. En cuanto a esto último, el modelo que hemos probado cuenta con 128 GB, pero también hay otros de hasta 256 GB y 12 GB de RAM.

Incluso si eres jugador habitual de títulos como Call of Duty: Mobile, el móvil logra salir bastante bien parado durante las pruebas. De hecho, pude correrlo a máxima calidad a una cantidad de cuadros por segundos que no me esperaba. En alguna que otra ocasión se aprecian caídas de FPS, pero nada demasiado dramático o recurrente.

Pero todo este poder no sirve de nada sin una buena batería. Por esto, el Vivo V29 Lite 5G llega con 5.000 mAh que te permitirán utilizarlo por un tiempo prolongado sin preocuparte de si hay un cargador cerca. En caso de que se te descargase, puedes rellenar su batería rápidamente gracias a su carga rápida de hasta 44 W, con todo lo necesario ya incluido en la caja.

¿Merece la pena el Vivo V29 Lite?

Con un coste base de 399 euros, el Vivo V29 Lite 5G se presenta como una interesante opción de gama media. No hace demasiados alardes de casi nada –más allá de su pantalla o diseño–, pero tampoco nada en falta si llegas a hacerte con uno.

Eso sí: frente a él tiene a Xiaomi con su arsenal de dispositivos y ofertas recurrentes; a Realme con un catálogo también competitivo; y a teléfonos particulares como el Pixel 7a. Es decir: se trata de un segmento bastante competido en el que, entre otras cosas, la estrategia comercial resultará clave.

