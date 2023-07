La Comisión Europea aprobó un pacto que permite que compañías como Meta o Google puedan almacenar los datos de ciudadanos europeos en Estados Unidos. El Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. garantiza que la información personal podrá circular de forma segura desde la UE a las empresas estadounidenses, siempre y cuando estas cumplan con una serie de requisitos. El acuerdo llega a tres años de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidara el controvertido Privacy Shield por preocupaciones de seguridad.

Según la Comisión, el nuevo Marco de Privacidad introduce garantías como la limitación de acceso por parte de servicios de inteligencia de Estados Unidos a los datos de ciudadanos europeos. También prevé la creación de un Tribunal que tendría facultades para suprimir la transferencia cuando las empresas no cumplan con las garantías.

Aunque el pacto es un respiro para las empresas de redes sociales, adoptarlo no implica que podrán hacer lo que les plazca. Las grandes tecnológicas que se adhieran deberán cumplir una serie de obligaciones de privacidad. Entre ellas se encuentra una regla que dictamina que deben borrar los datos personales cuando ya no sean necesarios, garantizar su protección cuando se compartan con terceros, o establecer salvaguardas específicas cuando se trate de información sensible (información médica, origen, afiliación política, etcétera).

Algunos principios del Marco de Privacidad de Datos UE-EE. UU. Los datos personales deben procesarse de manera legal y justa. Debe recopilarse para un propósito específico y luego usarse solo en la medida en que esto no sea incompatible con el propósito del procesamiento.

Los interesados deben ser informados de las principales características del tratamiento de sus datos personales. Una organización no puede procesar datos personales de una manera que sea incompatible con la finalidad para la que fue recabada originalmente o autorizada posteriormente por el interesado.

Las organizaciones deben obtener el consentimiento expreso y afirmativo de las personas para usar información confidencial para fines distintos a aquellos para los que se recopiló originalmente.

Antes de utilizar los datos personales para un propósito nuevo o divulgarlos a un tercero, la organización debe brindar a los interesados la oportunidad de objetar.

Los datos personales también deben procesarse de manera que se garantice su seguridad, incluida la protección contra el procesamiento no autorizado o ilegal y contra la pérdida, destrucción o daño accidental.

La Comisión indicó que si las empresas realizan un tratamiento indebido de la información personal, los usuarios podrán solicitar una reparación. El Marco también limita el acceso a las administraciones públicas estadounidenses a "lo necesario y proporcionado para proteger la seguridad nacional".

¿Qué tan seguros están tus datos?

Según Ursula von der Leyen, el nuevo Marco de Privacidad garantiza la circulación segura de los datos y establece seguridad jurídica para las empresas. La presidenta de la Comisión Europea indica que Estados Unidos «ha cumplido compromisos sin precedentes al objeto de establecer el nuevo marco». Autoridades europeas y estadounidenses han negociado desde hace tres años para lograr un pacto que permita el flujo de información.

Tras la entrada en vigor de este acuerdo, la Comisión, en conjunto con autoridades de protección de datos, efectuarán revisiones periódicas para garantizar su funcionamiento. La primera se llevará a cabo en un año y servirá para verificar si los elementos se implantaron plenamente y son eficaces en la práctica.

Aunque von der Leyen y Biden están confiados de lo acordado, la última palabra la tiene el Tribunal Superior de la Unión Europea. Recordemos que los requisitos de seguridad nacional y aplicación de leyes en Estados Unidos pueden interferir con los derechos fundamentales de las personas. El Privacy Shield cayó por esa razón y no existe garantía de que el Marco de Privacidad de Datos saldrá avante.

