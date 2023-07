La cantante irlandesa Sinéad O'Connor ha muerto a los 56 años. Nacida el 8 de diciembre de 1966, en Dublín, Irlanda, O'Connor fue en un ícono musical por su indescriptible voz y sus múltiples compromisos con la justicia social. En 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, volvió a cambiárselo a Shuhada' Sadaqat. Desde muy joven, O'Connor demostró su talento musical y su pasión por la música. A los 15 años, dejó la escuela para concentrarse en su carrera musical y comenzó a tocar en las calles y con bandas locales en Dublín. Durante gran parte de su vida mantuvo una imagen muy característica con su pelo rapado.

La familia de la cantante ha publicado un breve comunicado: "Con muchísima tristeza anunciamos la muerte de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devaastados y han pedido que se respete su privacidad durante estos momentos tan difíciles".

El primer álbum de Sinéad O'Connor, The Lion and the Cobra, fue publicado en 1987. Pero fue en 1990, con el lanzamiento de I do not want what I haven't got, que saltó a la fama, vendiendo más de siete millones de copias en todo el mundo. En este se incluía el sencillo Nothing Compares 2 U, tema escrito por Prince, que se convirtió el más importante del año según los premios Billboard. En total publicó diez álbumes.

A lo largo de su carrera, Sinéad O'Connor ha continuado desafiando las convenciones y explorando diferentes géneros musicales. Su versatilidad se ha manifestado en álbumes como I Do Not Want What I Haven't Got, Universal Mother y How About I Be Me (and You Be You)?, donde exploró el rock, el folk, el reggae y otros estilos.

La cantante no solo ha trabajado en solitario, también ha participado en proyectos con otros artistas relevantes como Peter Gabriel, contribuyendo su voz en el tema Come Talk To Me y Blood of Eden del álbum Us. Además, participó en la primera parte de la gira Secret World Tour. En 2003 participó en el disco tributo a Dolly Parton, haciendo una versión de Dagger Through the Heart.

El mismo año cantó en tres canciones en el disco 100th Window de la banda británica Massive Attack: What Your Soul Sings, Special Cases y A Prayer for England. En 2010 hizo un dueto con Mary J Blige de una de sus canciones, This Is To Mother You, que aparece en el EP Gospel Oak de o'Connor.

Sinéad O'Connor anunció su retiro de la música en 2021, cuando su último disco, No Veteran Dies Alone, estaba programado para ser lanzado en 2022. Decidió no promocionarlo ni hacer una gira. En un breve comunicado explicó que estaba cansada y que lo había dado todo. Tres días más tarde se retractó y anunció que sí cumpliría las fechas de conciertos en directo ya programados.

Además de su éxito musical, Sinéad O'Connor también es conocida por sus puntos de vista políticos y su activismo. Ha abogado por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. O'Connor ha utilizado su fama y su voz para luchar por causas relevantes, como la erradicación de la pobreza y la promoción de la paz en Irlanda del Norte.

La polémica participación de Sinéad O'Conor en Saturday Night Live

El 3 de octubre de 1992, Sinéad O'Connor causó revuelo durante su número musical en Saturday Night Live. La cantante interpretó una versión a capella de War, de Bob Marley, en donde protestó en contra del abuso sexual de menores por parte de la Iglesia Católica. Al finalizar, mostró una foto del Papa Juan Pablo II a la cámara, mientras cantaba la palabra evil (maligno) y cuando la rompió en varios pedazos dijo: "Lucha contra el verdadero enemigo". Acto seguido, tiró los pedazos de la fotografía hacia la cámara. La audiencia en el estudio se mantuvo en total silencio, sin aplausos o protestas. Lorne Michaels, productor del show, pidió que no se muestren los carteles pidiendo aplausos.

Durante los siguientes años, Sinéad O'Connor fue duramente criticada desde sectores más conservadores, pero nueve años más tarde del incidente en directo, Juan Pablo II reconoció los abusos a menores dentro de la iglesia. La cadena que emite Saturday Night Live recibió un total de 4000 llamadas telefónicas con quejas por la actuación de la cantante.

Aunque Saturday Night Live no cortó la actuación de O'Connor durante la retransmisión para la costa oeste, a partir de 2016 las repeticiones de ese episodio muestran uno de los ensayos previos al directo donde no ocurre el inciente. En 2022, Salon le preguntó a la intérprete si cambiaría algo de su actuación en SNL. La respuesta fue "¡claro que no!".

