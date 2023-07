Forzar la instalación de Microsoft Teams en Office podría convertirse en un gran dolor de cabeza para Microsoft, puesto que la Comisión Europea ha anunciado una investigación antimonopolio contra los de Redmond debido a este comportamiento. La medida surge tras una queja que Slack presentó a mediados de 2020, acusando a los de Satya Nadella de prácticas anticompetitivas.

Microsoft Teams forma parte de las suites de productividad Office 365 y Microsoft 365, junto a otras aplicaciones clásicas de la compañía como Word, Office, PowerPoint, etc. Pero para lo que cualquier usuario podría parecer una práctica común de la compañía cofundada por Bill Gates, ha estado lejos de caer en gracia a sus principales competidores, como Zoom o el ya citado Slack.

Esto ha llevado a argumentar que, al incluir Teams en su suite ofimática, Microsoft está instalándolo de forma predeterminada en millones de ordenadores en todo el mundo. Lo cual le otorgaría una ventaja anticompetitiva, considerando que Office ya presume de una posición dominante en varias partes del mundo, incluida la Unión Europea.

La Comisión Europea no ha pasado por alto esta situación y ha decidido tomar cartas en el asunto. En el anuncio de la investigación contra Microsoft por la inclusión de Teams en Office, el organismo mencionó:

"[...] A la Comisión le preocupa que Microsoft pueda estar abusando y defendiendo su posición de mercado en software de productividad al restringir la competencia en el Espacio Económico Europeo ('EEE') para productos de comunicación y colaboración.

En particular, a la Comisión le preocupa que Microsoft pueda otorgar a Teams una ventaja de distribución al no dar a los clientes la opción de incluir o no el acceso a ese producto cuando se suscriben a sus suites de productividad, y puede haber limitado la interoperabilidad entre sus suites de productividad y las ofertas de sus competidores.

Estas prácticas pueden constituir ataduras o integraciones anticompetitivas e impedir que los proveedores de otras herramientas de comunicación y colaboración compitan, en detrimento de los clientes del Espacio Económico Europeo".