Tanto Mattel como Hasbro se han dado cuenta de que sus juguetes tienen la oportunidad de triunfar en otros sectores. Hoy en día, por ejemplo, los reflectores están puestos sobre Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Sin embargo, en Mattel, desde tiempo, contemplan llevar otra popular franquicia a la pantalla grande: Hot Wheels.

Algunos podrían suponer que, al ser marcas que se sostienen dentro del mundo del entretenimiento, adaptarlas al cine no debería ser demasiado complicado. Sin embargo, lo anterior es un pensamiento totalmente equivocado. La realidad es que la industria cinematográfica apunta a un público muchísimo más amplio. No basta con llamar la atención de aquellos que coleccionan o juegan con dichos juguetes. Con Hot Wheels no será la excepción.

Desde hace años sabemos que J.J. Abrams, el reconocido cineasta estadounidense que hizo posibles algunas películas de Star Trek y Star Wars, levantó la mano para tomar las riendas de Hot Wheels. Ahora bien, la realidad es que Abrams tampoco sabía muy bien cómo podía triunfar con una adaptación de los coches de colección. Afortunadamente, eso ya cambió.

En una entrevista con The New Yorker, J.J. Abrams reveló que finalmente tiene una idea sólida para hacer la película de Hot Wheels. Esta, además, fue vista con buenos ojos por parte de Mattel, que tiene la decisión final para seguir adelante —o no— con el largometraje.

"Durante mucho tiempo estuvimos hablando con Mattel sobre Hot Wheels, y no pudimos encontrar algo que encajara con lo que merece Hot Wheels. Entonces se nos ocurrió algo emotivo y bien aterrizado." J.J. Abrams

Por desgracia, J.J. Abrams no quiso compartir detalles adicionales sobre Hot Wheels. Lo único que sabemos es que Bad Robot, su productora, llegó a un acuerdo con Mattel para hacerse con la producción del filme. Eso sí, todavía falta encontrar a una distribuidora que confíe en el proyecto.

Oro punto importante es que J.J. Abrams no estará solo en su aventura con Hot Wheels. En la elaboración del guion contará con el apoyo de Dalton Leeb y Nicholas Jacobson-Larson.

Hot Wheels, de conquista en conquista

En Mattel siempre han sido conscientes de la oportunidad de éxito que tiene Hot Wheels más allá de los coches a escala. Previo a concretar su salto a la pantalla grande, la franquicia ha probado suerte en los videojuegos en múltiples ocasiones.

De hecho, apenas en 2021 tuvimos la oportunidad de disfrutar ‌Hot Wheels Unleashed, un título de carreras cuya recepción fue bastante positiva. La prensa especializada le otorgó buenas calificaciones y las ventas superaron las expectativas. Tal fue su éxito que una secuela, titulada ‌Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, fue anunciada este mismo año. Estará disponible el próximo 16 de octubre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Así pues, ‌Hot Wheels, de la mano de J.J. Abrams, aspira a conquistar los cines en el futuro. Por ahora no existe una fecha tentativa de estreno, ya que el proyecto aún se encuentra en una fase temprana de desarrollo. En consecuencia, es probable que tengan que pasar varios años para que vea la luz.

