La jornada electoral del pasado 23 de julio se vio afectada por un ciberataque efectuado por un grupo de hackers rusos, quienes durante horas tumbaron la web Ministerio del Interior y la de la Junta Electoral, ha revelado Vozpópuli.

El equipo de hackers prorrusos y aparentemente afiliados al Kremlin, denominados ‘NoName057’, realizaron un ataque de denegación de servicio. Es un método que consiste en lanzar un gran número de peticiones de acceso a una web hasta colapsarla, impidiendo que cualquier usuario pueda visualizar el contenido de la misma; tan solo un mensaje conforme la web “está temporalmente fuera de servicio”.

¿El objetivo? Aparentemente, impedir que las elecciones se celebren con normalidad al conocer que todos los partidos que participan “se adhieren a una posición pro-europea” y, por ende, “anti-rusa”, detallan.

“Podríamos “participar” adecuadamente en estas elecciones si supiéramos que el resultado podría afectar de alguna manera a la decisión sobre el apoyo al régimen de Zelensky por parte de las autoridades rusófobas de España con el dinero de sus contribuyentes. Pero, por desgracia, para nosotros no importa si la derecha o la izquierda llega al poder en este país hoy en día - ambos lados se adhieren a una posición pro-europea (léase "anti-rusa")”. Mensaje en el canal de Telegram sobre el hackeo a la web del Ministerio del interior.

La Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) de la Policía Nacional tuvo conocimiento del hackeo después de las 16:00 horas, momento en el que la web del Ministerio del Interior, así como la de la Junta Electoral y otras relacionadas con las elecciones generales, sufrieron el ataque.

Según confirma The Objective, fuentes de Ministerio del Interior negaron al principio haber sufrido un ataque informático, y justificaban una caída por un elevado tráfico a raíz de las elecciones generales. La Policía confirmó posteriormente el ciberataque y destacó estar trabajando en dar con los autores.

El hackeo a la web del Ministerio del Interior no terminó con una fuga de datos

Afortunadamente, el ataque no finalizó con una fuga de datos personales de los ciudadanos. Durante horas, eso sí, muchos usuarios no pudieron acceder a información relevante sobre las elecciones. Aunque, afortunadamente, no fue algo que impidió que la jornada electoral se llevara a cabo con normalidad.

Tanto la web del Ministerio del Interior, como la de la Junta Electoral, la de Correos y la del Instituto Nacional de Estadística (INE), comenzaron a funcionar de nuevo sobre las 19:30 horas.

Curiosamente, la Policía lleva meses siguiendo de cerca al grupo de hackers prorrusos apodados como ‘NoName057’. Estos también realizaron ataques a las webs de Bankinter, Abanca, Grupo Caja Rural y Banco Cooperativo, tal y como compartieron en sus respectivas redes sociales.

