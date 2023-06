Zoe Saldaña ha quedado sorprendida con el anuncio del retraso del estreno de Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. Estas ahora llegarán a los cines en diciembre de 2025, en 2029 y eb 2031, respectivamente. La actriz tenía 27 años cuando grabó la primera película y cumplirá 53 años cuando se estrene la última. Lo ha comentado en una story de su cuenta de Instagram.

Pero los retrasos en los estrenos podrían jugar a favor de las secuelas de una de las franquicias más exitosas del cine. Entre Avatar y Avatar: el sentido del agua pasaron 13 años. En las películas, 15. Eso permitió mostrar a los personajes de Zoe Saldaña y Sam Worthington en una fase más madura, formando una familia con tres hijos.

Eso, a nivel narrativo, ayudó al arco argumental principal de la segunda película que se enfocó, sobre todo, en los valores de la unión familiar. Con Avatar 3 no se espera un salto temporal tan grande, puesto que el 95 % de la película ya estaba grabada en diciembre de 2022. De hecho James Cameron hizo la grabación de la segunda y tercera parte al mismo tiempo. De hecho ha grabado escenas para Avatar 4, incluso.

Pero con Avatar 4, programada para finales de la década, podría producirse otro salto temporal en donde veamos a los peonajes de Jake (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) en una fase nueva y distinta de sus vidas.

James Cameron podría no ser el director de Avatar 4 y Avatar 5, aun cuando Zoe Saldaña y Sam Worthington sigan en el reparto

Aunque James Cameron ha confirmado más allá de toda duda que Avatar 4 y 5 van a suceder, también ha mencionado que tal vez él no sea el director. El motivo es el esfuerzo que demanda hacer estas películas. "Hay otras cosas que estoy desarrollando que me emocionan. Creo que, con el tiempo, no sé si después de la tercera o cuarta entrega, pasaré el testigo a otro director en el que confío mucho. Así podré encargarme de otras cosas en las que estoy interesado".

Dicho eso, que James Cameron no dirija Avatar 4 o Avatar 5, no significa que Zoe Saldaña y Sam Worthington dejen de estar en el reparto. Todo indica que todas las entregas de la saga tendrán a ambos actores como protagonistas.

El retraso de las dos últimas películas también puede ser beneficioso para la franquicia, porque ayudaría a evitar la fatiga de la saga, dando un poco más de espacio entre una producción y otra.

De momento, ya podemos ver Avatar: el sentido del agua en plataformas de streaming. Para Avatar 3, tendremos que esperar un año y medio antes que llegue finalmente a cines en todo el mundo.

