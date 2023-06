Ubisoft, al igual que muchas otras compañías de la industria, aprovechó el marco del Summer Game Fest para celebrar un evento. La editora francesa, tras tener un año complicado por la escasez de lanzamientos relevantes, se prepara para volver por la puerta grande con nuevas entregas de sus franquicias más importantes. No debemos olvidar, además, que tienen acuerdos con Disney para emprender el desarrollo de títulos como Avatar: Frontiers of Pandora y Star Wars: Outlaws. Este último, de hecho, tuvo una breve presencia en el Xbox Showcase 2023 con un tráiler cinemático.

Así pues, la mesa está puesta para que Ubisoft nos presente todas y cada una de las novedades que está preparando no solo para lo que resta de 2023, sino también para el próximo año. Para sorpresa de muchos, la compañía tiene bien encaminados los lanzamientos de los ya mencionados Avatar: Frontiers of Pandora y Star Wars: Outlaws. El primero estará disponible el próximo 7 de diciembre, mientras que la nueva aventura intergaláctica se hará esperar hasta principios de 2024. Siendo sinceros, pocos esperaban poder disfrutarlos pronto. Sin duda, son muy buenas noticias.

En esta publicación recopilamos los anuncios y tráilers más importantes del Ubisoft Forward 2023. Considera que la publicación se mantendrá en constante actualización conforme los galos hagan sus anuncios.

Avatar: Frontiers of Pandora

Después de mucho tiempo en la sombra, Avatar: Frontiers of Pandora finalmente volvió a aparecer en el Ubisoft Forward 2023. Massive Entertainment, el estudio desarrollador detrás del proyecto, nos compartió dos tráilers. Uno enfocado en mostrar el mundo abierto de Pandora y sus peligros, mientras que el otro está centrado en el gameplay. Al tratarse de un juego de acción con ciertas mecánicas RPG, puedes esperar un buen número de actividades y un sistema de progresión bastante robusto.

Además, Ubisoft confirmó la fecha de lanzamiento: 6 de diciembre de 2023. Los podrás disfrutar en PlayStation 5, Xbox Series X|S o PC.

Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia The Lost Crown, presentado oficialmente durante la conferencia del Summer Game Fest, nos ofreció un vistazo más extenso a su jugabilidad. Estamos ante un título de plataformas 2D que toma inspiración de los grandes exponentes del género. Añadiendo, eso sí, la personalidad que siempre ha distinguido a la popular franquicia Prince of Persia.

Vale, no es el esperado remake de The Sands of Time, que se ha retrasado en innumerables ocasiones, pero Prince of Persia The Lost Crown luce como una propuesta que nos puede hacer pasar un muy buen rato. Estará disponible el 18 de enero de 2024 en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

The Crew Motorfest

Ubisoft no se olvida de sus juegos de conducción y The Crew Motorfest quiere subir el listón de calidad de esta popular franquicia. Esta vez, nos trasladaremos a un mundo abierto localizado en Hawái, donde podremos encontrar una gran cantidad de competencias a bordo de todo tipo de vehículos.

Sobre este tema, sus responsables prometen que habrá un amplio catálogo de coches por elegir. Desde modelos clásicos, hasta monoplazas de Fórmula 1. The Crew Motorfest verá la luz el próximo 14 de septiembre en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Assassin's Creed: Mirage

Assassin's Creed: Mirage ya se ha dejado ver en diversas ocasiones. Sin embargo, durante el Ubisoft Forward 2023, los franceses nos presentaron el tráiler de la historia y un extenso gameplay en la impresionante ciudad de Bagdad del siglo IX.

La narrativa de Assassin's Creed: Mirage se centra en la figura de Basim Ibn Ishaq, un asesino que pudimos conocer en Assassin's Creed Valhalla. No obstante, veremos su etapa de crecimiento aprendiendo las artes del credo.

A diferencia de los juegos más recientes, Mirage apuesta por retomar las raíces de la franquicia. Se desprenderá del componente RPG y nos ofrecerá una aventura más contenida. De hecho, su campaña tendrá una duración en torno a las 14 horas.

Assassin's Creed: Mirage llegará el 12 de octubre de 2023 a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

Publicación en desarrollo...

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente