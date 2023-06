El episodio 16 de la sexta temporada de The Good Doctor fue distinto. Titulado The Good Lawyer, sucede fuera del hospital St. Bonaventure y ocurre, sobre todo, en una firma de abogados y en un juzgado. En el, Shaun Murphy enfrenta una demanda por negligencia médica. El episodio introduce a Joni DeGroot (Kennedy McMann), una abogada con autismo y trastorno obsesivo compulsivo, al igual que el personaje principal. También a su jefa, Janet Stewart (Felicity Huffman).

Este capítulo en realidad sirvió como un piloto para el primer spin-off de The Good Doctor, que se llamará The Good Lawyer. También producido por Sony Pictures y ABC Signatura, la serie es creada por Liz Friedman y David Shore, con ambos como productores ejecutivos junto a Erin Gunn.

Aunque Shore y Friedman actualmente están trabajando como showrunners de The Good Doctor, también lo harán con The Good Lawyer. Que es una premisa muy positiva para la aprobación de la primera temporada de la serie y el éxito de la misma.

ABC, la cadena donde se emitiría la nueva serie, aún no ha dado la luz verde para la producción de la primera temporada. Pero considerando el calibre de los productores que están involucrados, y la calidad del piloto, lo más probable es que la veamos durante otoño de 2023 en la TV.

No es la primera vez que los productores de The Good Doctor intentan crear un spin-off de la serie. Tras el final de la cuarta temporada, donde Claire Browne (Antonia Thomas) va a Guatemala como parte de un programa de Médicos sin Fronteras, se intentó crear una serie centrada en ella. Al final el proyecto no tuvo el recibimiento deseado entre la casa productora y la cadena y terminó por ser cancelado.

Pero ABC ha conseguido crear spin-offs de series populares con éxito. De Grey's Anatomy, por ejemplo, se desprenden dos nuevas series que han funcionado muy bien con las audiencias: Private Practice que duró seis temporadas y Station 19, que sigue en emisión con seis temporadas.

¿De qué tratará The Good Lawyer?

The Good Lawyer se apoyará del gran éxito que ha tenido The Good Doctor durante sus seis temporadas, pero en vez de ser un drama médico, será un drama legal. Al igual de la serie de la que surge, veremos los retos a los que se enfrenta su personaje principal, Joni, al intentar conseguir éxito como abogada con trastorno obsesivo compulsivo y autismo.

Al igual que los dramas médicos, los dramas legales tienen mucho éxito como series procedimentales. Tras las grandes audiencias conseguidas por The Good Doctor, es lógico que busquen expandir ese universo por medio de spin-offs.

Sinópsis de The Good Lawyer

Aunque aún no tenemos la sinopsis oficial de The Good Lawyer esta es la del episodio que sirve como piloto de la serie:

"Cuando Shaun se ve afectado por problemas legales, busca la ayuda de Joni (Kennedy McMann), una joven abogada defensora, que padece trastorno obsesivo compulsivo. Joni, que ha llegado hace relativamente poco a su despacho no quiere ser tratada de forma distinta al resto de sus compañeros a pesar de que los síntomas de su TOC llegan a afectarle profesional y personalmente".

"Llegado un punto, la firma para la que trabaja trata de despedirla por lo que se ve obligada a denunciarlos. Una de las involucradas en su despido es Janet (Felicity Huffman), una abogada de gran prestigio que ha representado al Doctor Glassman (Richard Schiff) en múltiples ocasiones a lo largo de los años. Glassman quiere que el equipo de Janet defienda a su protegido Shaun Murphy (Freddie Highmore), pero él decide que sea Joni la que le defienda, lo que provocará que Janet reconsidere su despido".

¿Dónde se emitirá The Good Lawyer

The Good Lawyer se emitirá en ABC al igual que The Good Doctor. No se ha confirmado la luz verde de producción de la primera temporada. De suceder, probablemente se estrene durante otoño de 2023.

En España, The Good Lawyer posiblemente se pueda ver en las mismas plataformas que The Good Doctor. Es decir, en Netflix, Amazon Prime Video y Movistar+.

Tráiler de The Good Lawyer

ABC ha publicado el primer tráiler de The Good Lawyer, introduciendo oficialmente a los dos personajes principales de la serie, Joni DeGroot (Kennedy McMann) y Janet Stewart (Felicity Huffman). Ambas actrices hablan de sus respectivos papeles y de qué significa para ellas ser parte de esta nueva producción.

