La mayoría de las personas que conviven con un perro le han visto en alguna ocasión comer hierba. No suele ser algo preocupante, pues todos hemos oído alguna vez eso de que es un mecanismo que ellos usan para purgarse cuando no se encuentran bien o simplemente por depurarse un poco. Esto no se dice simplemente por cultura popular. Ha sido la hipótesis más aceptada entre los veterinarios durante mucho tiempo. Sin embargo, los últimos estudios apuntan a que, en realidad, puede haber otras razones para que los perros opten por comer hierba.

Estas tampoco son peligrosas, así que podemos seguir respirando tranquilos. Por un lado, parece ser que comer hierba les ayuda a obtener algunos nutrientes más carentes en su dieta. Por ejemplo, puede pasar cuando se alimentan con comida pobre en fibra. En cuanto a la segunda opción, es tan simple como que quizás les guste comer hierba.

Lo cierto es que a veces se les puede ver disfrutando de tomar el sol, tumbados en la hierba mientras mordisquean algunas hojas. Parece que sí les gusta y no hay motivos para impedírselo siempre y cuando nos aseguremos de que no hay vegetación tóxica en la zona y que no se ha usado recientemente ningún tipo de herbicida.

¿Por qué le gusta a los perros comer hierba?

Antes de ver por qué les gusta comer hierba, es importante aclarar por qué han perdido fuerza las hipótesis anteriores. Hay varios estudios que las contradicen.

Por ejemplo, en uno llevado a cabo por científicos de la Universidad de New England, en Australia, se analizó el caso de 12 perros que acostumbraban a comer hierba con frecuencia. El objetivo era buscar una reacción para la acción. Es decir, comprobar si después de hacer esto solían vomitar. Y lo cierto es que, en la mayoría de casos, no ocurría nada. De hecho, de los pocos que vomitaron, la mayoría lo hicieron después de tomar una comida.

Por otro lado, otros estudios demuestran que menos del 10% de los perros que comen hierba parecen estar enfermos antes de hacerlo. No parece que sea para purgarse por una enfermedad o indigestión, ni tampoco por hábito, pues solo el 25% acostumbran a vomitar después de comer hierba.

Le pueden faltar nutrientes

Sí que es cierto que puede que no estén enfermos, pero les falte algún nutriente. Hay un estudio que apoya esta hipótesis, aunque los resultados se deben coger con pinzas, pues se hizo con un solo perro. Se trata de un caniche que, durante siete años, comía hierba cada día e, inmediatamente después, vomitaba.

No obstante, cuando se cambió su alimentación a una dieta más rica en fibra, automáticamente dejó de comer hierba. Por lo tanto, podría ser que lo estuviese haciendo en busca de este nutriente.

Kabo (Unsplash)

Quizás solo les guste comer hierba

Podría ser que a los perros les guste comer hierba porque lo lleven escrito en su ADN. De hecho, según un estudio llevado a cabo en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos, el 74% de las heces de lobos del parque que se analizaron tenían restos de hierba.

Puede que les guste su sabor o que disfruten mordisqueándola. Por lo tanto, en principio no hay nada que temer.

¿Cuándo debemos tener cuidado?

Lo ideal es conocer el lugar en el que les permitimos comer hierba. Si es un jardín propio, por ejemplo, podemos evitar que haya plantas tóxicas y, en caso de haber usado herbicidas, no les dejaremos salir.

En cambio, si se trata de un parque, puede ser más complicado saber si se ha usado herbicida. Hay algunas pruebas que no dañan a las plantas y que indican con un cambio de color si se ha usado alguna de estas sustancias tóxicas. O, si no, podemos informarnos con el ayuntamiento.

Por otro lado, si es en campo abierto, lo lógico será que no haya herbicidas, pero sí que hay que tener cuidado con el tipo de hierbas, para que no haya ninguna peligrosa. Si quieres saber qué plantas son peligrosas, tanto para no sembrarlas en tu jardín como para evitarlas en el campo, puedes probar a consultar con tu veterinario.

Y es que, para cuidar de nuestros amigos peludos, también hay que saber un poquito de botánica. Ellos lo harían por nosotros si pudieran. ¿Qué menos que responder en consecuencia?

