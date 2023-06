Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, no considera necesario el lanzamiento de una nueva consola. El ejecutivo confirmó la información en una entrevista al medio Bloomberg, justo después de la Xbox Games Showcase. Según comenta, no es lo que los usuarios quieren en este momento, así que han decidido centrarse en otras cosas.

"No son las opiniones que estamos recibiendo en este momento. Ahora mismo, estamos bastante asentados en el hardware que tenemos", agrega Spencer en su entrevista con el citado medio.

Una versión más poderosa y renovada de cada generación de consolas suele hacer acto de presencia tras aproximadamente tres o cuatro años desde el lanzamiento inicial. En este caso, los comentarios de Phil Spencer se han producido a los dos años y medio del lanzamiento de la Xbox Series X/S, por lo que ya nos encontraríamos bastante cerca de esa ventana habitual. Sin embargo, parece que en este caso no existen planes para una gran renovación, al menos de momento.

Si bien puede llegar como una sorpresa para algunos, lo cierto es que esta generación de consolas está siendo algo atípica. Los avances en el hardware cada vez se producen con más lentitud, lo que desemboca en avances gráficos más graduales que lo visto durante la primera década del siglo XXI. Además, tecnologías como la resolución 8K no están siendo tan demandadas, bien porque los consumidores no notan demasiada diferencia o porque el equipo necesario para verlo es bastante caro.

Sea como fuere, tras varios años de escasez producto de la pandemia y un catálogo de juegos de alto nivel más limitado que generaciones anteriores, las Xbox Series X/S todavía tienen mucho que demostrar. Pero no son las únicas, y es que la PlayStation 5 de Sony también tiene el mismo reto por cumplir.

Otras novedades presentadas durante la Xbox Games Showcase

Aunque Xbox afirma su conformidad con el hardware actual, sigue trabajando por llevar su software a nuevos niveles. Por esto, han decidido llevar el inmenso catálogo de juegos de Xbox Game Pass al servicio Nvidia GeForce Now. Según conmentaron en la presentación, esto permitirá a sus usuarios jugar "en cualquier dispositivo en el que se transmita GeForce Now, como ordenadores con especificaciones de entrada, Mac, Chromebooks, dispositivos móviles, televisores, etc.".

Por otra parte, Microsoft ha confirmado durante su Xbox Games Showcase la llegada de una Xbox Series S con almacenamiento interno de hasta 1 TB y en color Carbon Black. Este nuevo modelo llegaría bajo el precio de 350 euros y se lanzaría el próximo 1 de septiembre, a tiempo para el estreno de Starfield, juego del que además tenemos novedades y 45 minutos de gameplay.

La Xbox Games Showcase dejó muy buenas sensaciones en gran parte del público. Durante su más de hora y media de presentación, pudimos ver algunos de los exclusivos más grandes que llegarán a las Series X/S, siendo Fable y Starfield dos de nuestros favoritos personales.

