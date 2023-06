La versión 12 del sistema de conducción autónoma total (FSD, por sus siglas en inglés de Full Self-Driving) de los vehículos Tesla, no será una beta. Así lo ha confirmado Elon Musk en un tweet después de que la cuenta Whole Mars Catalog afirmara que la actualización llegará a finales de este año.

Musk, por el momento, no ha ofrecido más detalles al respecto. Tampoco ha confirmado explícitamente si la versión 12 del sistema de conducción autónoma de los vehículos Tesla llegará a finales de este año. El magnate, no obstante, no ha desmentido el tweet de Whole Mars Catalog, quien afirma que “tal vez” la actualización esté disponible al terminar 2023.

Si finalmente Musk cumple con su promesa, cualquier dueño de un vehículo Tesla podrá utilizar el sistema de conducción autónoma total —siempre y cuando, eso sí, pague el precio que cuesta—. Durante el pasado mes de marzo, curiosamente, los nuevos propietarios de un vehículo Tesla no podían acceder a la beta a causa de diferentes problemas de seguridad que la compañía debía abordar.

Version 12 won’t be beta — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023

Debemos tener en cuenta que el FSD de Tesla no está disponible de forma predeterminada en los vehículos de la compañía. De hecho, la actualización tiene un precio de 15.000 dólares adicionales, pues es un complemento al Autopilot de la compañía, el sistema de conducción autónoma en autovías o autopistas.

¿Qué puede hacer el FSD de los vehículos Tesla?

Con el FSD, los vehículos de Tesla pueden conducir de manera autónoma por cualquier tipo de carretera, aunque con algunas limitaciones. Según afirma el fabricante en su web, el Tesla por el momento es capaz de identificar las señales de Stop y los semáforos, y reducir su velocidad hasta detenerse completamente a la altura de la señal. Más adelante, se espera que el vehículo pueda realizar direcciones por carreteras de ciudades.

Es, eso sí, una función que no ha estado exenta de polémica. La compañía, de hecho, se ha enfrentado varias advertencias por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), quienes detallaban importantes problemas de seguridad en las betas del FSD.

La conducción autónoma, de hecho, ha estado involucrada en diferentes accidentes, aunque la mayoría causadas por la poca o nula atención del conductor. Tesla, de hecho, afirma en su web que este sistema requiere “la supervisión activa del conductor y no hacen que el vehículo sea autónomo”.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente