En 1969, la comunidad LGBTQ+ de Nueva York se encontraba sometida al abuso policial y a la segregación cultural. Lo que provocó una serie de enfrentamientos durante el mes de junio de ese año. Una multitud de manifestantes se congregó en el bar Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village, para demostrar su voluntad de ser reconocidos y respetados.

Hoy en día, los disturbios de Stonewall se recuerdan como un momento crucial en la búsqueda por la igualdad y junio se ha convertido en el mes del orgullo LGBTQ+. Y las plataformas, como Star+, Netflix o HBO Max, aprovechan para ofrecer sus mejores contenidos para celebrar la diversidad.

Algo que permite hacer un repaso desde la perspectiva de la cultura popular sobre el respeto y el amor, en todas sus versiones y rostros. Un reflejo esencial para el crecimiento de la sociedad desde una perspectiva generosa y de profundo simbolismo ético.

Te dejamos cinco producciones para celebrar el orgullo LGBTQ+ en Star+. Romances adultos, el descubrimiento del amor o exploraciones sobre la historia y las luchas que cambiaron la forma de comprender la individualidad. Esta selección muestra los grandes derechos alcanzados gracias al esfuerzo de activistas, escritores, artistas y ciudadanos de todo el mundo. También, el largo recorrido que todavía queda por recorrer.

Pride, un documental sobre el orgullo LGBTQ+ en Star+

Los relatos que rodean a los grandes movimientos sociales a menudo son tan relevantes como los resultados que alcanzan. El documental Pride, dirigido por Tom Kalin, Andrew Ahn, Cheryl Dunye, Anthony Caronna, Alex Smith, Ro Haber y Yance Ford, es un homenaje a esa certeza. Pero también, un recorrido cuidadoso a través de los hechos que marcaron la lucha por los derechos civiles de la comunidad LGBTQ+ en EE.UU. durante el siglo XX.

No se trata de un relato sencillo. La narración comienza por mostrar el ostracismo que gays y lesbianas sufrieron en la sociedad norteamericana. En especial, durante el conservadurismo de la década de 1950, cuando la ley todavía condenaba públicamente a los miembros de la comunidad. Gradualmente, la visión sobre la necesidad del reconocimiento y el respeto se convirtió en parte del debate político, algo que muestra la producción. Mucho más, cuando el mapa social del país cambió en busca de mayor tolerancia para los ciudadanos, sin importar su orientación sexual.

Con entrevistas a testigos y una reconstrucción histórica en detalle, los seis capítulos de esta producción sobre el orgullo LGBTQ+ en Star+ relatan la vida de activistas y personalidades públicas. Pero, en especial, la de hombres y mujeres anónimos que brindaron su esfuerzo y dedicación a sostener un mundo más amable para futuras generaciones. Uno de los mensajes más potentes del argumento.

Con amor, Victor

La secuela espiritual de la película Con amor, Simon, de Greg Berlanti, explora la vida adolescente con tan buen humor como lo hizo su predecesora. Pero esta serie de Star+ que celebra el orgullo también es una visión sensible del crecimiento, el autodescubrimiento y las preguntas que la primera juventud trae consigo. Algo a lo que Victor Salazar (Michael Cimino) se enfrenta en el terreno movedizo de la sexualidad. El estudiante tratará de descubrir su manera de comprender el amor mientras enfrenta los desafíos de la vida en la escuela y en casa.

La producción está ambientada en el universo de la película. Solo que Víctor es un nuevo alumno en Creekwood High School, la misma escuela a la que fue Simon en el largometraje original. Lo que permite que el argumento pueda explorar en dilemas semejantes desde puntos de vista novedosos. En especial, cuando el protagonista se encuentra luchando con la incomodidad de ser honesto con su familia y amigos sobre quién es realmente.

La trama aborda con madurez las preguntas acerca de la orientación sexual y la discriminación. A la vez, profundiza en la complejidad de las relaciones y la amistad en la adolescencia. La representación de los personajes y la inclusión son elementos cruciales para el relato y, sin duda, uno de sus puntos más fuertes. Puedes encontrar las tres temporadas de la producción ahora mismo en Star+ y celebrar con ellas el orgullo LGBTQ+.

Pose, toda una celebración del orgullo LGBTQ+ en Star+

La discriminación que sufre la comunidad LGBTQ+ se acentúa debido al prejuicio racial. Un tema que Pose, de Ryan Murphy, explora de manera amable, generosa y, sobre todo, inteligente. Las tres temporadas de esta magnífica serie que puedes ver en Star+, ideal para celebrar el orgullo LGBTQ+, se centran en la cultura del ballroom en Nueva York a finales de 1980. Pero, en especial, hace énfasis en la diversidad cultural de la ciudad y en cómo puede influir ese elemento en la lucha por los derechos y el reconocimiento.

La serie se enfoca en un grupo de personajes LGBTQ+ negros y latinos que compiten en bailes y desfiles de moda. La trama se centra en la lucha colectiva por encontrar un lugar en la sociedad mientras enfrentan la violencia por su orientación sexual e identidad de género.

Pose se destaca por su autenticidad cultural y por retratar las expresiones artísticas como una forma de resistencia y empoderamiento. También, por una exploración cuidadosa y sensible de la vida y los contextos de sus protagonistas, cuyo trasfondo se sostiene en testimonios reales. Toda una mirada a una comunidad con frecuencia menospreciada por la cultura popular.

Brokeback Mountain

Basada en el cuento homónimo de Annie Proulx y dirigida por Ang Lee, esta película es un manifiesto profundo acerca de la liberta del amor y el dolor adulto. El argumento relata la historia de dos vaqueros, Ennis del Mar (Heath Ledger) y Jack Twist (Jake Gyllenhaal), que se enamoran mientras trabajan juntos en el pastoreo de ovejas en la década de 1960.

La trama explora las complejidades de la relación entre ambos, obstaculizada por las expectativas sociales y culturales de la época. También, los miedos y tensiones internas de sus protagonistas. El relato se extiende a lo largo de varias décadas, mientras intentan encontrar la felicidad y la aceptación, sin lograrlo.

Su conmovedora exploración del prejuicio la convirtió en un hito en la representación de la comunidad LGBTQ+ en el cine. A la vez, ha sido aclamada por su valiente y conmovedora mirada acerca la identidad y el duelo. Toda una declaración de intenciones que puedes ver ya en Star+ para celebrar con ella el orgullo LGBTQ+.

Call me by your name

El primer amor y, en especial, el asombro por la intensidad del sentimiento también se ha relatado en el cine desde el punto de vista LGBTQ+. La película Call me by your name, basada en la novela de André Aciman, es un recorrido por el despertar sexual. A la vez, profundiza en la necesidad de encontrar el propio camino y la identidad, incluso en medio de situaciones inesperadas y extrañas.

Como la ficción que adapta, esta película que puedes ver en Star+ y resulta ideal para celebrar el orgullo LGBTQ+, es un delicado alegato de las dimensiones de las emociones adolescentes. El guion sigue la historia de Elio (Timothée Chalamet) y sus sentimientos por Oliver (Armie Hammer). Ambientada en la década de 1980, explora la complejidad de la relación entre ambos, así como el largo proceso de comprender sus elementos más profundos. Gradualmente, lo que comienza por ser una aventura se convierte en un romance que se construirá a partir del secreto, el anhelo y la pérdida.

