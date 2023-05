En la serie The Clearing, de Disney+, todo ocurre por dos motivos. Por un lado, el temor, la obligación y la culpa. Por otro, la necesidad de encontrar la verdad. Entre ambas cosas, esta adaptación de la novela homónima de J.P. Pomare explora la fe y las creencias desde la óptica inquietante de las sectas. Lo que brinda al argumento el mismo aire claustrofóbico de su versión literaria.

Además, la dirección de Matt Cameron le brinda a The Clearing la sensación de una tragedia a punto de ocurrir y una más que probable muerte inevitable. De la misma manera que la ficción en la que se basa, la serie explora dos hilos narrativos distintos que terminan por mezclarse en un mismo escenario. La trama sigue al culto de los Vástagos, un grupo de creyentes obsesionados por la perfección física y mental que secuestra niños y los educa bajo sus duros y retorcidos preceptos.

Los verdaderos motivos de la secta de The Clearing

Una atrocidad que incluye alejarlos de sus familias, de su vida cotidiana y de cualquier rastro de identidad y convertirlos en personalidades intachables y homogéneas. Aunque en la novela, la idea se relaciona más con la eugenesia que con la aniquilación de la individualidad, la adaptación televisiva de The Clearing enfoca el concepto por el lado del adoctrinamiento.

El guion, de Matt Cameron, Elise McCredie y Osamah Sami, hace énfasis en que la presión por la perfección no es una exigencia aleatoria. Más bien se relaciona con un plan futuro que intenta construir un ejército de hombres y mujeres perfectos. Todos capaces de llegar al poder, ejercer control y llevar el credo de los Vástagos a nuevos lugares y escalas de influencia.

Por supuesto, la trama de The Clearing podría vincularse con una distopia de no ser porque la narración se encarga de mostrar la fragilidad de un plan constuido sobre el secuestro y la retención ilegal. Un punto que, a raíz de la llegada de Sara (Paityn Batchelor) a la congregación, se demuestra desde varias ópticas distintas.

Las posibles consecuencias de la rebeldía

Sara tiene ocho años y no sabe qué ocurre a su alrededor ahora que ha sido secuestra e integrada a una autodenominada familia. Solo sabe que cada palabra y acción de los Vástagos contradice lo que aprendió en su hogar. A pesar de todo, Mami (Miranda Otto), líder de la secta, está convencida de que sus atroces métodos de castigo y control están más que justificados. Los primeros capítulos de The Clearing muestran cómo la natural rebeldía de la niña contrasta con los esfuerzos de la cabeza visible de la congregación al disentir.

The Clearing profundiza en la idea de que bajo toda creencia extremista o fanática se encuentra una perversa figura carismática. Mami lo es en su completa convicción de que los niños a su alrededor son el semillero de un plan mayor que será heredado por generaciones agradecidas. De hecho, uno de los puntos centrales de la producción es la manera en que explora el miedo y la sujeción al control a través de la violencia moral. El personaje de Miranda Otto es cruel y cree que es necesario serlo.

De modo que, el rechazo y el comportamiento rebelde de Sara —que se niega a obedecer toda forma de someter su carácter— resulta peligroso. Tanto por lo que muestra al resto de los jóvenes adeptos —que pueden no atender a la larga lista de exigencias sin consecuencias— como de cara a la supervivencia del culto. Pues la desaparición de la pequeña de su hogar trajo una consecuencia inesperada. Por primera vez, la policía ha comenzado a sospechar que los secuestros de niños están conectados de alguna forma.

La otra historia de The Clearing

Al otro lado de la narración está Freya (Teresa Palmer), una mujer aterrorizada y desgastada por la paranoia que vive en una cabaña aislada. El argumento va descubriendo que sufre las secuelas de un pasado perturbador y una tragedia personal que la convierte en una víctima silenciosa. Aunque en un primer momento no se sabe mucho más.

No obstante, con asombrosa habilidad, The Clearing va dejando entrever que tanto la historia de Sara y los Vástagos como la de Freya están conectadas, aunque no por las razones obvias. El argumento profundiza en su personaje hasta mostrar la oscuridad interior con la que debe lidiar y cómo la cicatrices de una niñez traumática la convierten en una marginada.

The Clearing tiene la capacidad de jugar con elementos en apariencia desordenados. Lo que le permite construir un relato que aumenta en tensión capítulo a capítulo. En su apartado visual, la producción utiliza tomas estrechas de habitaciones reducidas. De ese modo, consigue mostrar aquello a lo que los personajes deben enfrentarse en su mundo interior. Algo que brinda al argumento un aire enrarecido que se hace cada vez más oscuro y sólido.

Las narraciones se conectan

Gradualmente, The Clearing muestra que las experiencias del personaje no solo completan el contexto contra el que lucha Sara. Además, son la manera de comprender la gravedad de las acciones de los Vástagos. En su tercer capítulo, la producción muestra que la secta está construida para ejercer control, también sobre los que han podido escapar. Es entonces cuando el vínculo que conecta a la niña desaparecida, Freya y Mami se hace más obvio y tortuoso.

The Clearing lleva el pánico religioso a un nivel por completo nuevo. Al mismo tiempo, construye las bases de una narración que deberá contar la destrucción del posible origen de un sistema autoritario. ¿Podrá lograrlo con la misma habilidad de sus tres primeros capítulos? Solo queda esperar.

