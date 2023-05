Peter Thiel, inversor alemán multimillonario y cofundador de PayPal, ya sabe qué quiere hacer con su cuerpo después de morir. El ejecutivo ha firmado una orden donde queda explícito su deseo de ser preservado a través de la técnica conocida como congelación criogénica. ¿Funcionará? La verdad es que ni siquiera él mismo lo tiene tan claro.

Thiel explicó la situación a Bari Weiss durante una aparición en su pódcast, Honestly. Aquí, el entrevistador preguntaba si era cierto que el ejecutivo había firmado un contrato para ser preservado a través de congelación criogénica con el fin de "poder ser regresado a la vida en el futuro". La respuesta por parte del cofundador fue bastante concisa: "Sí, pero lo veo más como una declaración ideológica".

¿Pero a qué se refiere Peter Thiel con esto de "declaración ideológica"? Según comentaba en el podcast, se trata de un acercamiento diferente al "problema de la muerte". Aquí menciona que "puedes aceptarla, puedes negarte o puedes luchar contra ella. Creo que nuestra sociedad está dominada por personas que están en negación o aceptación, y yo prefiero luchar contra ella", sentenciaba el multimillonario en la entrevista.

Por supuesto, el simple hecho de querer luchar contra la muerte no significa que este método de preservación por congelación criogénica vaya a funcionar. No obstante, Peter Thiel ya está al tanto de esto. "No estoy convencido de que funcione. Es más que eso, creo que tenemos que probar estas cosas. Todavía no está listo".

Claro. No espero necesariamente que funcione, pero creo que es el tipo de cosas que se supone que debemos intentar hacer. Peter Thiel

Peter Thiel, un nuevo adepto a la congelación criogénica

"Ni siquiera lo hemos intentado. Deberíamos conquistar la muerte o al menos describir por qué es imposible". Si bien la cruzada de Peter Thiel parece una bastante interesante, lo cierto es que la preservación por congelación criogénica no tiene una base científica demasiado robusta. Por esto, gran parte de la comunidad considera un método realmente vacío de sentido debido a los grandes desafíos a los que se enfrenta.

¿Cómo se realiza la congelación criogénica en humanos? Se trata de un proceso en el que se utiliza el gas criogénico del nitrógeno líquido a temperaturas muy bajas, alcanzando los -80°C. Esta transferencia en la tasa de calor garantiza tiempos de congelación muy veloces.

En los seres humanos, se realiza en los cuerpos ya muertos. Los restos orgánicos de la persona se congelan y se almacenan. Todo esto, por supuesto, con la esperanza de poder ser resucitados en el futuro lejano. Uno de los casos más sonados de esta tecnología fue Walt Disney, a quien la comunidad de internet creó una leyenda que terminó siendo una total ficción.

Ahora, parece que personas como Peter Thiel podrían traer de regreso el boom de la conservación por congelación criogénica. De hecho, para 2020 había unas 350 personas congeladas, y más de 2.000 con deseos de hacerlo.

