Así es, en la promoción de mitad de año de Keysfan puedes comprar una licencia de MS Office 2021 por sólo 13,65 euros. Ten en mente que el precio oficial en la tienda de Microsoft es de más de 400 euros por lo que la oferta es increíblemente buena. Además, esta oferta incluye la versión de Office tanto para Windows como Mac, por lo que todo el mundo puede beneficiarse.

Si no conoces Keysfan, tienes que saber que se trata de una tienda online que vende productos de Microsoft y otros softwares y licencias de juegos, y lo hace con total confianza para el usuario. La licencia que compras en Keysfan no está limitada por suscripción, sino que se trata de una licencia de por vida. O lo que es lo mismo, el software durará durante su vida útil y se actualizará periódicamente. Además, Keysfan brinda soporte técnico las 24 horas, los 7 días de la semana, para guiar a cada comprador en todo el proceso, desde la compra hasta la instalación. Si por lo que fuera, la clave no funcionase, Keysfan realizará el cambio de inmediato.

Oferta limitada: licencia Office 2021 desde sólo 13,65 euros

Windows 11 es la última y mejor versión del sistema operativo de Microsoft, y uno de los sistemas más populares que existen, sobre todo en cuanto a número de usuarios. Ahora puedes comprar Windows 11 Pro por solo 10,25 euros y Windows 10 Pro por solo 7,25 euros. Actualiza tu ordenador y aumenta la productividad desde el primer minuto.

Ofertas especiales de Windows, por tiempo limitado

Cuanto más compres, más ahorras: bundles al mejor precio

Descuento del 50% en Windows y Office con el código SKF50

Libera todo el potencial de tu ordenador de la mano de Keysfan y su increíble catálogo con licencias de Windows y Office y sus herramientas de software para tu ordenador.

Herramientas de software

¿Cómo comprar y hacer el pago?

Añade el producto al carrito de compra y selecciona la opción “proceder al pago” después de la confirmación.

Después de rellenar la información necesaria, haz clic sobre "CDZEPay" para seleccionar el método de pago.

Aquí tienes una serie de motivos para eliminar las dudas y animarte a comprar el mejor software al mejor precio en Keysfan.

• Ahorra dinero: puedes conseguir cualquier versión de Windows y Office a muy buen precio. Incluso las últimas versiones.

• Licencia legal: Te descargas el software directamente desde la página web de Microsoft y es después cuando usas la clave de activación. El producto es cien por cien original.

• Servicio de atención al cliente 24/7. En caso de duda o problema durante el proceso de compra, tienes a alguien al otro lado siempre dispuesto a ayudarte. Este es su correo: Support@Keysfan.com

• Buena reputación: Keysfan tiene una puntuación de 4,8 sobre y un 95% de opiniones favorables en TrustPilot .

