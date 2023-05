Italia anunció hoy la creación de un fondo de 30 millones de euros para atender a trabajadores afectados por el desarrollo de la IA. Según el gobierno, los sectores más amenazados son Transporte y logística, soporte y administración de oficinas, producción, servicios y el área minorista.

El Fondo per la Repubblica Digitale (FRD) administrará los recursos de dos maneras. Del total, 10 millones de euros se usarán para potenciar las capacidades digitales de los trabajadores cuyos puestos de trabajo corren un alto riesgo de ser sustituidos por la automatización. Los 20 millones restantes serán para capacitar a personas desempleadas.

El 54 % de los que tienen entre 16 y 74 años en Italia carecen de habilidades digitales básicas, según el FRD. Es más alto que el promedio de toda la Unión Europea, que se estima en 46%.

"No podremos llevar a cabo ninguna transición digital si no somos capaces de involucrar y potenciar todo el capital humano", dijo el subsecretario de Innovación Tecnológica del gobierno italiano, Alessio Butti. "No hay revolución digital sin personas", resaltó el funcionario en un comunicado.

Italia toma la delantera en regular la IA

Un estudio de la Universidad de Trento asegura que entre el 18% y el 33% de los trabajadores de este país podrían ser reemplazados por la automatización de funciones en los próximos 15 años. El FRD convocó a entidades públicas y a organizaciones sin fines de lucro que quieran desarrollar programas a partir de estos fondos.

"Estar unidos en este objetivo significa trabajar para que la transición digital no se convierta en otra forma de exclusión para el futuro de nuestro país", señaló el presidente del FRD, Giovanni Fosti.

El gobierno de Italia ha seguido de cerca los recientes desarrollos sobre IA. El chatbot ChatGPT estuvo bloqueado en este país durante más de un mes. La prohibición no se levantó hasta que OpenAI atendió varias exigencias relacionadas con la privacidad de datos de los usuarios.

Entre otras cosas, OpenAI dispuso un formulario para que las personas de la Unión Europea pueden negarse a que sus datos personales se utilicen para entrenar sus modelos de IA. La compañía también habilitó una función que permite desactivar el historial de conversaciones en ChatGPT.

Avanza el borrador una ley de IA en Europa

Mientras Italia implementa sus propias medidas, el Parlamento Europeo avanza en un proyecto de ley que regule la IA en toda la región. Los legisladores aprobaron la semana pasada el borrador de una norma más estricta, que clasifica a los sistemas que usan esta tecnología según su nivel de riesgo, de bajo a inaceptable.

La propuesta, además, prohíbe el uso de reconocimiento facial en espacios públicos y herramientas policiales predictivas. También impone nuevas exigencias sobre transparencia y privacidad a aplicaciones de IA generativa como ChatGPT. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional celebraron la iniciativa.

El texto se presentará al pleno parlamentario en junio. Si se aprueba, comenzarán las negociaciones con los Estados de la UE. Solo entonces, comenzará su implementación. "Es una señal clara del Parlamento de que los derechos fundamentales deberían ser la piedra angular de esto", dijo a Reuters el eurodiputado Kim van Sparrentak. "La IA debe servir a las personas, la sociedad y el medio ambiente, y no al revés".

También en Hipertextual: