Gremlins: Secrets of the Mogwai

La serie animada Gremlins: Secrets of the Mogwai, de Max, es una fresca revisión de la franquicia de la que proviene. También, una producción autónoma que no necesita de material previo para tener éxito. El origen de la extraña criatura, capaz de convertirse en un monstruo caótico, es más singular y mágico de lo que podría suponerse. El argumento convierte a la historia de Chris Columbus en un recorrido a través de China y de un mundo fantástico muy cercano a la realidad. No obstante, la animación se queda corta para todo lo que propone el guion. La repetición de secuencias es obvia y el 3D falla. Con todo, la serie consigue ser divertida y entrañable, con algunos momentos terroríficos que recuerdan a la atmósfera de Joe Dante.