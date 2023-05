Un documento obtenido por Wired expone el impulso de España para que la Unión Europea ponga en marcha la prohibición del cifrado de extremo a extremo en servicios de mensajería.

Debemos recordar que, a finales de 2020, la Unión Europea consideró cambiar las normas para tener la facultad de acceder a conversaciones protegidas con cifrado de extremo a extremo en caso de ser necesario. Según su borrador, estas técnicas de seguridad pueden entorpecer un proceso de investigación cuando se busca atrapar a criminales que difunden material de abuso sexual infantil.

"Para las autoridades competentes, el acceso a la evidencia no sólo es esencial para llevar a cabo investigaciones exitosas y, por lo tanto, llevar a los criminales a la justicia, sino también para proteger a las víctimas y ayudar a garantizar la seguridad", comentaron en aquel entonces.

No obstante, durante mayo de 2022, la propuesta escaló hacia algo más concreto. El nuevo borrador de la Unión Europea pretende que las compañías tecnológicas se dediquen a escanear los mensajes privados para detectar material ilegal en sus propios servicios. Apple, de hecho, ya lo intentó, pero echaron atrás su iniciativa tras una ola de críticas.

El documento obtenido por Wired, que data de abril de 2023, revela que la Unión Europea solicitó la opinión de los 20 países que conforman el bloque. 19 dijeron estar a favor de mantener un método de seguridad que proteja los mensajes, mientras que España se opuso totalmente y prefirió impulsar la prohibición total del cifrado de extremo a extremo.

La prohibición del cifrado de extremo a extremo no es la solución

"En nuestra opinión, sería deseable impedir legislativamente que los proveedores de servicios con sede en la UE implementen el cifrado de extremo a extremo", señalaron las autoridades españolas.

Cuando fueron consultados por Wired, España indicó que su postura sobre el tema siempre ha estado clara. Reiteran que los países deberían poder intervenir las comunicaciones privadas con el fin de preservar la seguridad de las personas.

Evidentemente, las reacciones en contra de esta postura no se hicieron esperar. En una entrevista al mismo medio, Riana Pfefferkorn, investigadora de The Stanford Internet Observatory, de California, expresó: "Me sorprende ver que España declare abiertamente que debería haber una legislación que prohíba a los proveedores de servicios con sede en la UE implementar el cifrado de extremo a extremo."

Iverna McGowan, secretaria general del Centro para la Democracia y la Tecnología en Europa, dijo que eliminar el cifrado de extremo a extremo no es la solución indicada para proteger a los menores de contenido ilegal.

Ahora bien, también es importante decir que 15 países respaldan la opción planteada en 2022. Es decir, que las compañías puedan escanear los mensajes privados de sus usuarios para detectar material prohibido por la ley.

En el caso particular de Irlanda y Dinamarca, apoyan la idea de escanear los servicios de mensajería, pero sin renunciar al cifrado de extremo a extremo como propone España.

Un conocimiento limitado sobre el cifrado

El problema es que las autoridades pocas veces consideran la capacidad técnica de un servicio para justarse a sus propuestas. Siendo sinceros, no tiene mucho sentido usar una plataforma de mensajería con cifrado de extremo a extremo sabiendo que, de todos modos, pueden entrar en cualquier momento a mirar tus conversaciones. Se rompe cualquier propósito de privacidad del cifrado.

Sobre este tema se pronunció Ella Jakubowska, asesora principal de políticas de European Digital Rights. Sus palabras fueron contundentes: "Quieren mantener la seguridad del cifrado mientras puedan esquivarlo. Quieren privacidad, pero también pretenden escanear indiscriminadamente las comunicaciones cifradas". Jakubowska igualmente se muestra sorprendida y alarmada porque las autoridades europeas tienen un conocimiento "superficial" sobre cómo funciona el cifrado.

De momento, la Unión Europea no ha aprobado ningún tipo de legislación. Será un tema que tendrá más capítulos en el futuro próximo y que seguramente no dejará indiferente a nadie.

