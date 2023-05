Desde el 2019, Emma Watson no ha asumido otro proyecto cinematográfico. Aunque es una de las figuras importantes de la industria, e incluso podría ser considerada como una intérprete a la que aún le queda mucha proyección, no se le ha visto en la gran pantalla desde entonces. Esto tiene una razón de ser, que la propia Watson compartió durante una entrevista.

En declaraciones dadas a The Financial Times, Emma Watson volvió a ese 2019 en el que fue parte de Mujercitas, una película dirigida por Greta Gerwig y que fue grabada durante el 2018. Al respecto, comentó lo siguiente: “No estaba muy feliz, si soy honesta. Creo que me sentí un poco enjaulada”, dijo.

Sus declaraciones no quedaron en ese punto. A través de ellas parece sugerir parte de su método de trabajo al momento de encarar nuevos proyectos. Hay que tener en cuenta que se trata de una de las actrices con mayor compromiso como activista en cuanto a temas como la equidad de género y el feminismo, entre varias áreas más.

Emma Watson y el porqué no ha vuelto a la gran pantalla

A través de la industria del cine se ha visto el crecimiento de Emma Watson. Aquella actriz que comenzó en la franquicia Harry Potter, siendo una niña, es en la actualidad uno de los rostros más reconocidos dentro del sector. Sin embargo, la intérprete no parece muy interesada en realizar cualquier proyecto que llegue a sus manos.

En el medio citado explicó lo siguiente, en relación con Mujercitas: “Lo que encontré realmente difícil fue que tenía que salir y vender algo sobre lo que realmente no tenía mucho control. Ponerme frente a una película y que todos los periodistas pudieran decir: ‘¿Cómo se alinea esto con su punto de vista (en relación con su faceta como activista)?’. Fue muy difícil tener que ser el rostro y el portavoz de cosas en las que no pude participar en el proceso”,

Emma Watson reveló haberse sentido frustrada por tal situación. "Me hicieron responsable de una manera que comencé a encontrar realmente frustrante, porque no tenía voz, no tenía nada para decir. Y comencé a darme cuenta de que solo quería hacer cosas en las que, si alguien me iba a criticar, pudiera responder de una manera que no me hiciera odiarme a mí misma."

Emma Watson también tuvo tiempo para repasar parte de su carrera, a la vez que siguió reflexionando en relación con su incomodidad dentro de la industria. Por sus comentarios, podríamos intuir que, en el futuro, podría dedicarse a la producción:

“La gente siempre me decía que debía dirigir y producir, incluso cuando estaba actuando en Harry Potter. Me preocupaba que fuera solo algo técnico, no creativo, y que no pudiera aportar mi conjunto de habilidades. Ser directora parecía inalcanzable. No pensaba que tuviera confianza para eso. Sé que parece raro porque crecí en un set de grabación.” Emma Watson.

¿Todo esto representa el fin de su carrera? No. La actriz confirmó que volverá a la gran pantalla: “Sí, absolutamente. Pero estoy feliz de sentarme y esperar la próxima cosa correcta. Yo amo lo que hago. Se trata de encontrar una manera en la que no tenga que dividirme en diferentes caras y personas”.

