Todos conocemos ya la importancia de las tres R: Reducir, reutilizar y reciclar. Debemos reducir la cantidad de residuos, reutilizarlos en la medida de lo posible y, si esto no se puede, reciclar aquellos que lo permitan. Hay productos desechables, como los pañales; que, lógicamente, no se pueden reutilizar en casa. Y difícilmente se reciclan. O al menos no se podía hasta ahora, pues un equipo de científicos de la Universidad de Kitakyushu, en Japón, ha conseguido utilizarlos para fabricar casas.

Concretamente, han conseguido sustituir parte de la arena que se emplea en preparar el hormigón por una mezcla de pañales desechables triturados. Y también lavados, por supuesto Esto supone un doble beneficio. Por un lado, se recicla un producto que supone 900.000 toneladas de residuos al año. Y, por otro, se abaratan los costes de construcción de viviendas.

Estos científicos han probado su mezcla de pañales triturados en Indonesia, comparando la resistencias de las construcciones con aquellas elaboradas en este mismo país con hormigón convencional. Apenas hay diferencias, por lo que, si la investigación sigue su curso, podría ser un recurso muy útil en el futuro.

Pañales para preparar el hormigón

El hormigón se prepara a base de cemento, arena y grava. La arena puede parecer algo abundante, pero a veces es difícil conseguir suficiente cantidad y transportarla a determinados lugares. Además, encarece los costes del hormigón. Por eso, estos científicos probaron a sustituir parte de esa arena por su mezcla de pañales triturados, para después curar la mezcla durante 28 días.

Hicieron pruebas de resistencia en diferentes escenarios y, variando poco a poco la cantidad de arena, dieron con la cantidad perfecta de pañales para que los edificios sigan siendo seguros. Así, vieron que los pañales podrían sustituir un 10% de la arena del hormigón empleado para fabricar columnas y vigas en una casa de tres pisos. En cambio, si la casa fuese de un solo piso, el porcentaje podría aumentar hasta un 27%.

Por otro lado, en las paredes divisorias se podría sustituir un 40% de la arena, y en los suelos y el pavimentado de jardines un 9%.

En conjunto, hasta el 8% de la arena del hormigón empleado para una casa de una planta de 37 metros cuadrados podría sustituirse por pañales triturados.

Brettt Jordan (Unsplash)

Trabajo en equipo

Los pañales están confeccionados principalmente a base de pulpa de madera, algodón, viscosa y plásticos como el poliéster, el polipropileno y el polietileno. Son difíciles de reciclar, pero estos científicos confían en su idea para hacerlo más sencillo.

No obstante, esto no depende solo de ellos. Ahora que han demostrado que es posible, necesitarían de la colaboración de los gobiernos y las empresas de reciclaje para crear plantas de recogida, lavado y desinfección de los pañales, así como para procesarlos posteriormente.

Además, la legislación de los países en los que se vayan a construir estos edificios debería cambiarse para que se permita incluir este nuevo material. Son muchos los pasos necesarios para hacerlo realidad. Pero, sin duda, sería una gran opción. No se trata de volver a los antiguos pañales lavables, mucho más incómodos para los padres de bebés que apenas tienen tiempo para tenerlos siempre limpios. Es mucho más cómodo usar pañales desechables, pero es esencial ver qué se puede hacer con ellos después. Y esta es una idea de lo más interesante.

