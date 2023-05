Los liderados por el ratón Mickey finalmente han revelado la fecha de estreno de Avatar 2: el sentido del agua en Disney+. Lo nuevo de James Cameron, que logró colarse entre las películas más taquilleras de la historia, hará su debut en la mencionada plataforma el próximo 7 de junio. Por lo tanto, ya puedes marcar la fecha en tu calendario y prepararte para disfrutarla desde la comodidad de tu hogar.

Sin lugar a dudas, Avatar 2: el sentido del agua fue la película más importante de 2022. No solo por ser la secuela del largometraje más taquillero de todos los tiempos, sino también por ser considerado como el primer súper blockbuster tras la crisis sanitaria. La producción de James Cameron, al igual que Top Gun: Maverick, consiguió lo que la industria del cine tanto necesitaba: atraer a millones a las salas.

Al menos en términos económicos, Avatar 2: el sentido del agua no defraudó. Logró recaudar 2.300 millones de dólares a nivel global, una cifra que le permitió convertirse en la tercer película más exitosa —económicamente hablando— de la historia. No pudo superar a su predecesora ni a Avengers: Endgame, pero no deja de ser un triunfo impresionante si consideramos que lo ha conseguido después de una pandemia.

El propio James Cameron, previo al estreno, había avisado que su saga dependía, casi en su totalidad, del éxito de Avatar 2: el sentido del agua. El cineasta dijo que requería colarse entre las más taquilleras de la historia para que los próximos filmes de Avatar pudieran ver la luz. Para su fortuna y la de Disney, el público respondió da manera favorable.

Tan positiva fue la recepción del público con Avatar 2: el sentido del agua que, en enero del presente año, James Cameron compartió los primeros detalles de Avatar 3. Adelantó que su objetivo es mostrar otro ángulo de los Na'vi, pues una buena parte de lo que conocemos de ellos es solamente positivo. Sin embargo, como otras razas, también tienen una faceta maligna que todavía no se ha explorado a profundidad.

"Quiero mostrar a los Na’vi desde otro ángulo porque, hasta ahora, solo he mostrado su lado bueno. En las primeras películas, hay ejemplos muy negativos de humanos y ejemplos muy positivos de los Na'vi. En Avatar 3 haremos lo contrario. Exploraremos nuevos mundos mientras continuamos la historia de los personajes principales. Puedo decir que las últimas partes serán las mejores. Las otras fueron una introducción, una forma de poner la mesa antes de servir la comida." James Cameron

Si todo sale conforme a lo planeado, Avatar 3 llegará a los cines el 20 de diciembre de 2024. Una buena noticia es que gran parte del filme ya está grabada, solo falta el siempre complejo de posproducción.

