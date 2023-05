Alone in the Dark es uno de los juegos de terror más aclamados de todos los tiempos. Después de algunas secuelas mediocres, películas peores y algún que otro spin-off, el título original sigue siendo uno de los grandes del género. Ahora, THQ Nordic ha confirmado que hay un remake del juego original, que llegará el próximo mes de octubre y que, para ir abriendo boca, ya puedes probarlo.

Lógicamente, y siguiendo la estela de otros grandes remake del Terror, lo que puedes jugar ya mismo es el prólogo Grace in the Dark, que sirve como demo del juego y que ya está disponible. La demo de Alone in the Dark está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S a través de Steam, PS Store y Xbox Store, respectivamente. Es decir, es un juego exclusivo de nueva generación.

Grace in the Dark tiene lugar dos semanas antes de los acontecimientos principales del juego original, Alone in the Dark, y sirve como anticipo para probar la nueva jugabilidad y, sobre todo, el apartado gráfico en el que se han recreado los escenarios principales del título de 1992.

Alone in the Dark está de vuelta

Y decimos que sirve como anticipo al juego porque es una versión bastante recortada y lineal. Dura entre 15 y 20 minutos, permite explorar algunos lugares cerrados de la mansión, pero no tiene ninguna clase de combate. Es una demo totalmente lineal con puzles básicos; todo lo contrario a lo que encontraremos en el juego principal.

Puedes descargar la demo de Alone in the Dark en función de tu región a través de los siguientes enlaces:

Tal como han confirmado sus creadores, aunque se mantiene la historia original, han incorporado personajes, lugares y temas de la toda trilogía de los 90. No se requieren conocimientos previos para disfrutar del juego ni tampoco haber jugado a los anteriores, pero los desarrolladores confirman que aquellos que sientan nostalgia por los juegos originales reconocerán bastantes cosas en el nuevo juego.

Y ojo, porque aunque en el juego ha colaborado el legendario de Guillermo del Toro como apoyo para el diseño de los monstruos y la atmósfera del juego, y Jason Köhnen, que es el creador de la nueva banda sonora y del juego.

Alone in the Dark llegará a las plataformas principales de nueva generación el próximo 25 de octubre.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente