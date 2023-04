La tecnología ProMotion, presente en los iPhone 13 Pro y 14 Pro, no llegará a los modelos base, al menos, hasta dentro de dos años. Ross Young, CEO de Display Supply Chain Consultants y quien suele revelar información sobre los próximos productos de Apple con una elevada tasa de aciertos, ha destacado que la compañía no incluirá los 120 Hz en pantalla en el iPhone 16, como estaba previsto, sino que lo hará con el iPhone 17.

Filtraciones previas ya revelaban que los iPhone 15 y 15 Plus, que podrían anunciarse durante el mes de septiembre, mantendrían una pantalla a 60 Hz. Los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, en cambio, sí contarán con la tecnología ProMotion que, reiteramos, lleva presente en los modelos Pro desde 2021, con el anuncio de los iPhone 13 Pro y 13 Pro Max.

La tecnología ProMotion, recordemos, permite adaptar la tasa de refresco dependiendo de lo que esté reproduciendo la pantalla. Por ejemplo, si el sistema detecta que no hay movimiento, la frecuencia se ajusta a 1 Hz con el objetivo de ahorrar batería. Si, en cambio, hacemos scroll o el panel está reproduciendo movimiento, la frecuencia aumenta hasta los 120 Hz.

Los iPhone base no tendrán ProMotion hasta 2025

La hoja de ruta de Apple en cuanto a la implementación de la pantalla ProMotion en los modelos base, por tanto, queda de la siguiente manera.

Este año, los iPhone 15 y 15 Plus heredarán la Isla Dinámica que llegó con los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max, pero no los 120 Hz. En 2024, el iPhone 16 mantendrá la isla dinámica y los 60 Hz en pantalla. Ya en 2025, los iPhone 17 tendrán tanto la isla dinámica, como una pantalla con tecnología ProMotion. En 2026, Apple mantendrá esta configuración, y no será hasta 2027 cuando la compañía incluya los 120 Hz en pantalla con un Face ID bajo el panel, dejando solo un pequeño orificio para la cámara.

En los modelos Pro, la hoja de ruta es algo diferente. Por supuesto, todos los modelos que se anuncien de aquí en adelante tendrán una pantalla con tecnología ProMotion. No obstante, no será hasta 2025, con los iPhone 17 Pro, cuando Apple apueste por el Face ID bajo el panel y un orificio para la cámara. La compañía mantendrá esa configuración hasta 2027, donde el iPhone 19 Pro tendrá tanto Face ID como la cámara para selfies bajo la pantalla.

También en Hipertextual: