Cada año la World Photography Organisation, a través de un notable jurado, elige a los ganadores de los premios Sony World Photography Awards, uno de los más prestigiosos en el calendario fotográfico a nivel mundial.

Las series ganadoras de cada categoría pueden ser admiradas en todo su esplendor en Somerset House, Londres, desde el 14 de abril hasta el 1 de mayo de 2023. Pero en este artículo te mostraremos las fotografías de cada ganador, elegidos de entre más de 180.000 participantes.

Los fotógrafos ganadores del concurso Professional han sido elegidos por un panel de expertos jueces por presentar un conjunto de obras excepcional de cinco a diez imágenes, que van desde historias de guerra y reconciliación, al empoderamiento de la mujer a través de la educación, y originales enfoques a los géneros de naturaleza muerta y deportes.

Adicionalmente el certamen incluye concursos Open (Abierto), Student (Estudiante), Youth (Jóvenes) y, por primera vez, un nuevo galardón a la sostenibilidad.

Fotógrafo del año y ganador de la categoría Retrato: Edgar Martins (Portugal)

El título Fotógrafo del Año ha sido concedido a Edgar Martins (Portugal) por su serie Our War (Nuestra guerra), un homenaje su amigo Anton Hammerl, fotoperiodista, quien fue asesinado durante la guerra civil libia en 2011.

Frustrado por los fallidos intentos de encontrar los restos mortales de su amigo, Martins viajó a Libia, donde se enfrentó a enormes desafíos al trabajar en un entorno tan inestable. Allí comenzó a reflexionar sobre la pregunta: «¿Cómo contar una historia cuando no hay testigos, no hay testimonios, no hay pruebas y no hay tema?»

En Our War, Martins conjura y alude a la ausencia de la figura central a través de una serie de retratos de la gente con la que Hammerl se había relacionado y que estaban involucrados en la lucha. El proyecto explora la idea de la ausencia, de documentación, de tristeza, y de homenajear a una persona, así como reflejar el papel de la fotografía en una zona de conflicto.

Finalistas: segundo puesto Ebrahim Noroozi (República Islámica de Irán); tercer puesto Jean-Claude Moschetti (Francia).

Arquitectura y diseño: Fan Li (China continental)

Por su serie Cement Factory (Fábrica de cemento).

Finalistas: segundo puesto Servaas Van Belle (Bélgica); tercer puesto Andrés Gallardo Albajar (España).

Creatividad: Lee-Ann Olwage (República de Sudáfrica)

Por su serie The Right to Play (Derecho a jugar).

Finalistas: segundo puesto Noemi Comi (Italia); tercer puesto Edoardo Delille y Giulia Piermartiri (Italia).

Proyectos de documentación: Hugh Kinsella Cunningham (Reino Unido)

Por su serie The Women’s Peace Movement in Congo (El movimiento pacifista de la mujer en Congo).

Finalistas: segundo puesto Mohammed Salem (Estado de Palestina); tercer puesto Tariq Zaidi (Reino Unido).

Medioambiente: Marisol Mendez (Bolivia) y Federico Kaplan (Argentina)

Por su serie Miruku.

Finalistas: segundo puesto Jonas Kakó (Alemania); tercer puesto Axel Javier Sulzbacher (Alemania).

Paisaje: Kacper Kowalski (Polonia)

Por su serie Event Horizon (Horizonte de sucesos).

Finalistas: segundo puesto Bruno Zanzottera (Italia); tercer puesto Fabio Bucciarelli (Italia).

Porfolio: James Deavin (Reino Unido)

Por la presentación de su Portfolio (Porfolio).

Finalistas: segundo puesto Marylise Vigneau (Francia); tercer puesto Marjolein Martinot (Países Bajos).

Deporte: Al Bello (Estados Unidos)

Por su serie Female Pro Baseball Player Succeeds in All Male Pro League (Una jugadora profesional de béisbol triunfa en una liga profesional masculina).

Finalistas: segundo puesto Andrea Fantini (Italia); tercer puesto Nicola Zolin (Italia).

Naturaleza muerta: Kechun Zhang (China continental)

Por su serie The Sky Garden (El jardín del cielo).

Finalistas: segundo puesto Carloman Macidiano Céspedes Riojas (Perú); tercer puesto Jagoda Malanin (Polonia).

Vida salvaje y naturaleza: Corey Arnold (Estados Unidos)

Por su serie Cities Gone Wild (Las ciudades se vuelven salvajes).

Finalistas: segundo puesto Adalbert Mojrzisch (Alemania); tercer puesto Sriram Mural (India).

Fotógrafa del Año en categoría Abierta: Dinorah Graue Obscura

El concurso Abierto (Open) es un homenaje al poder de una única imagen. Los fotógrafos ganadores son seleccionados por su capacidad de comunicar con una remarcada narrativa visual combinada con una técnica excelente. Elegida entre los diez ganadores de la categoría Open, Dinorah Graue Obscura (México) es la Open Photographer of the Year .

Fue elegida por su fascinante fotografía titulada Mighty Pair, dentro de la categoría Vida Salvaje y Naturaleza.

Premio a la sostenibilidad: Alessandro Cinque (Italia)

Alessandro Cinque se convierte en el primer ganador del premio a la sostenibilidad (Sustainability Prize). Este nuevo premio, creado en colaboración con la Fundación de Naciones Unidas y la iniciativa Picture This de Sony Pictures, reconoce las historias, personas y organizaciones cuyas acciones pongan de manifiesto alguno de los Objetivos del desarrollo sostenible medioambiental de Naciones Unidas.

Cinque gano con su serie Atrapanieblas que documenta una innovadora solución que ayuda a enfrentarse a los habituales cortes de agua en Lima, Perú.

Contribución sobresaliente a la fotografía: Rinko Kawauchi (Japón)

Este año el premio Outstanding Contribution to Photography ha sido otorgado a Rinko Kawauchi, una de las fotógrafas japonesas más importantes de hoy en día. Kawauchi ha alcanzado fama internacional por sus imágenes íntimas y luminosas, que captan momentos efímeros de la vida cotidiana.

