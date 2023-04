El CEO de Google, Sundar Pichai, reconoció que hay varias funciones de Bard, su chatbot impulsado por IA, que todavía no comprenden. Habló, por ejemplo, de varias capacidades emergentes que ha experimentado su modelo en las últimas pruebas, como el razonamiento, la planificación o la creatividad.

"No entiendes completamente cómo funciona. Y, sin embargo, ¿lo has soltado a la sociedad?", le preguntó Scott Pelley, entrevistador de la CBS, a Pichai. "Sí. Déjame ponerlo de esta manera... No creo que entendamos completamente cómo funciona una mente humana tampoco", respondió el líder de Google.

Pichai explicó que hay un elemento en sus desarrollos al que le llaman "la caja negra", que hace referencia a aquellos aspectos que no pueden entender. "A veces, no puedes decir por qué dijo esto o por qué se equivocó. Tenemos algunas ideas y nuestra capacidad para entenderlo mejora con el tiempo. Pero ahí es donde está el estado del arte", agregó.

En la entrevista mencionaron cómo un sistema de IA de Google aprendió, por sí solo, el idioma de Bangladesh. También de su capacidad para reflexionar sobre el dolor que sienten los humanos o cuestiones como la redención.

¿Son solo algoritmos armando discursos o se trata de una inteligencia más desarrollada? "Creo que debemos abordar esto con humildad... Creo que es bueno que algunas de estas tecnologías salgan a la luz para que la sociedad pueda procesar lo que está sucediendo. Y comenzar esta conversación y debate", respondió Pichai.

Google aboga por regular la IA

El CEO de Google dijo que le quita el sueño la posibilidad de que esta IA pueda ser "muy perjudicial si se implementa de manera incorrecta". Considera que la sociedad debe apurarse en la creación de normas claras para la implementación de la IA en la economía. También pidió leyes que castiguen el abuso y tratados entre gobiernos que garanticen que estos avances sean seguros para todo el mundo.

Pichai admitió que es un error que las empresas se dejen llevar por la dinámica competitiva. "No conviene lanzar una tecnología como ésta cuando es muy, muy potente, porque no da tiempo a que la sociedad se adapte", dijo Pichai en una entrevista con la CBS. Aseguró que la empresa está buscando mejores maneras de enfocar estos sistemas y que, por esto mismo, ha retrasado nuevas pruebas.

La firma tecnológica de Mountain View es, sin embargo, es uno de los actores principales en esta carrera. Por momentos, se muestra más prudente que OpenAI o Microsoft. Bard, su modelo conversacional, fue lanzado en una versión de prueba mucho más limitada que ChatGPT. Pero hasta los propios trabajadores de Google han advertido, por ejemplo, que el chatbot de IA fue presentado sin considerar su capacidad para generar contenido falso o peligroso.

La IA será más transformadora que la electricidad

"Siempre he visto a la IA como la tecnología más profunda en la que está trabajando la humanidad. Más profunda que el fuego o la electricidad o cualquier cosa que hayamos hecho en el pasado", agregó el CEO de Google en la entrevista con la CBS. Por eso, duda que la sociedad esté lista para algunos sistemas de IA más potentes.

Hay un desajusto en el ritmo al que podemos pensar y la velocidad con la que está evolucionando esta tecnología, explicó. Google es un ejemplo de ello. Mientras Pichai reflexionaba al respecto en una entrevista, trascendió que la compañía está trabajando en la actualización de su motor de búsqueda. Google presentará uno completamente nuevo potenciado con IA, así como lo hiciera Microsoft con Bing.

El nuevo buscador forma parte del proyecto "Magi", detalló el New York Times. La nueva herramienta pretende ser más personalizable que el motor actual. Contaría con un generador de imágenes y un chatbot integrado en el propio buscador.

