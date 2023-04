La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado una alerta por la detección de alcaloides de un hongo tóxico en la harina integral de centeno ecológico de la marca Biográ. El hongo en cuestión es Claviceps purpurea, conocido por causar una enfermedad llamada ergotismo. No es para nada un hongo que contamine la harina por primera vez, como en The Last of Us. De hecho, era muy conocido en la Edad Media, cuando la enfermedad que causa se denominaba también Fuego de San Antonio.

Aunque sea conocido y no una novedad como en The Last of Us, la situación es seria, por lo que se aconseja a cualquiera que haya adquirido la harina que no la consuma. Además, si ya se ha consumido y se manifiestan síntomas como ardor en las extremidades, alucinaciones, convulsiones, dolor de estómago o náuseas, se debe ir al hospital. En realidad, con esos síntomas se debe ir incluso si no se ha tomado harina, por supuesto.

En el pasado, esta fue una enfermedad muy mortal. Hoy en día se suele tratar mediante fármacos que relajan los vasos sanguíneos, ya que la mayoría de los síntomas se deben a la contracción de los mismos. Aun así, se debe tratar cuanto antes, por lo que es importante prestar atención a los síntomas. Las autoridades sanitarias y alimentarias ya se han puesto manos a la obra para minimizar los riesgos de esta contaminación. Y es que no nos transformará en infectados como los de The Last of Us. Tampoco causará una pandemia mundial. Pero no es para nada agradable.

La historia del ergotismo

El ergotismo es la enfermedad causada por el hongo Claviceps purpurea, también llamado cornezuelo del centeno, y sus alcaloides. En el pasado causó grandes epidemias, pues no se conocía su origen y no se prestaba atención al cultivo de los cereales infectados.

Por eso, muchísimas personas contrajeron esta enfermedad, que si no se trata a tiempo puede llegar a causar gangrena. En su inicio, se manifestaba como un ardor en las extremidades que obligaba a quien lo sentía a agitarlas compulsivamente. Es, precisamente, la razón por la que se cree que pudo ser responsable del famoso baile de San Vito.

También se piensa que podía estar detrás de las personas que se consideraba que estaban poseídas o bajo el influjo de algún conjuro, ya que otro de sus síntomas son las alucinaciones.

Hoy en día es raro que se den casos por contaminación de harina, aunque a la vista está que no es imposible. Es mucho más común que el ergotismo se produzca por sobredosis de fármacos fabricados a base de sustancias derivadas de este hongo. Por ejemplo, se fabrican con él algunos medicamentos contra la migraña, de ahí que la mayoría de casos médicos reportados en la literatura científica sean por esta causa.

Cereal infectado. Crédito: Kasper Malmberg (Wikimedia Commons).

¿Qué ocurre con esta harina?

El hongo Claviceps purpurea infecta sobre todo el centeno, aunque también puede afectar a los granos de avena, maíz o trigo, entre otros.

Las esporas del hongo infectan los granos y luego este prolifera en el cereal, pudiendo pasar tanto él como sus alcaloides a la harina y los productos que se preparen con ella. Afortunadamente, los agricultores saben reconocer la infección de sus cultivos, de modo que las detienen antes de que vayan a mayores o, directamente, eliminan las plantas contaminadas.

Pueden darse casos muy escasos como este, en los que los alcaloides del hongo se mantengan en el cereal y pasen todos los controles. Es muy raro en la actualidad, pero si ocurre es importante lanzar cuanto antes una alerta sanitaria como se ha hecho con esta harina ecológica.

De momento, parece que se ha comercializado en Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia, Andalucía, Islas Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, La Rioja, País Vasco y Cataluña, aunque podrían ser más las comunidades autónomas afectadas.

Es inevitable pensar en el inicio de The Last of Us; pero, más allá de las alucinaciones, este hongo no controla el cerebro de las personas infectadas. Tampoco se contagia entre personas y hoy en día es raro. Aun así, si has comprado esta harina, no la consumas. Por muy medieval que suene, el fuego de San Antonio es aún algo posible.

