La Casa Blanca no pagará por Twitter Blue para garantizar que las cuentas oficiales del gobierno conserven la marca azul de verificado. De acuerdo con Axios, los empleados recibieron un correo electrónico donde se avisa que no se contratará el nuevo servicio de suscripción de la red social. Aquellos interesados en conservar su perfil verificado deberán pagar de su dinero por ello, ya que el Gobierno no reembolsará el coste de la suscripción.

Rob Flaherty, director de estrategia digital de la Casa Blanca, comunicó a los empleados que bajo las nuevas políticas de Twitter, no existe garantía de que todos tendrán un perfil verificado. El lanzamiento global de Twitter Blue trajo consigo una serie de cambios en la plataforma, resaltando la pérdida de la insignia azul. Las cuentas con verificación antigua (antes de la llegada de Elon Musk) se quedarán sin este distintivo a partir del 1 de abril.

La pregunta que tal vez todos se hacen es: ¿Mantendrá Joe Biden la verificación en su perfil? La respuesta corta es sí, aunque no con la insignia azul. De acuerdo con las políticas de Twitter, las cuentas de gobierno ostentan una marca de verificación gris.

La marca de verificación gris indica que una cuenta representa a una organización gubernamental/multilateral o a un funcionario gubernamental/multilateral. Las personas elegibles del gobierno pueden incluir: Jefes de estado (presidentes, monarcas y primeros ministros), jefes de estado adjuntos (vicepresidentes, primeros ministros adjuntos), miembros del gabinete a nivel nacional o equivalente, el principal vocero oficial del poder ejecutivo o equivalente, y miembros individuales de todas las cámaras del congreso, parlamento o equivalente supranacional o nacional.

Aquellas oficinas gubernamentales que no cumplan con los requisitos pueden registrarse como organizaciones, aunque deberán pagar 1.000 dólares al mes. La Casa Blanca confirmó que tampoco le interesa la insignia dorada.

Twitter Blue no ofrece una verificación personal como servicio

La razón principal por la que la Casa Blanca no pagará por Twitter Blue es porque no ofrece una verificación personal como servicio. «Una marca de verificación azul ahora simplemente sirve como una verificación de que la cuenta es de un usuario de pago», dijo Flaherty. Este cambio podría abrir la puerta a una oleada de suplantación de cuentas oficiales para engañar a las personas, por lo que el directivo alertó a su personal.

La insignia de verificación pasó de ser un distintivo para personas notables a convertirse en objeto de burla. Si bien existen casos preocupantes — como la aparición de cuentas falsas en los primeros días del servicio — los miembros de Twitter Blue reciben insultos constantemente porque pagaron para verificarse. Esto podría haber inspirado a una nueva función en la que se podrá ocultar.

Con el despliegue mundial de Twitter Blue, la verificación clásica llegará a su fin a partir de mañana.

A partir del 1 de abril, finalizaremos nuestro programa de verificación heredado y las cuentas que se verificaron según los criterios anteriores (activas, notables y auténticas) no conservarán una marca de verificación azul a menos que estén suscritas a Twitter Blue.

Elon Musk anunció que la verificación para organizaciones también estará disponible en todas las regiones. Aquellas empresas u organizaciones que se inscribieron al programa de manera anticipada, ya han recibido su insignia dorada. El magnate hará una excepción para 500 anunciantes y las 10.000 organizaciones con más seguidores, quienes conservarán la marca sin pagar la cuota mensual.

