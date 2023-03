Si te has quedado con el mono de The Last of Us tras su último e intenso capítulo, el Ayuntamiento de Jaén tiene la solución. Junto a Alex Escudero e Ítalo Roca, la organización nos presenta The Last Olive, una miniserie parodia inspirada en el gran éxito de HBO y HBO Max. En esta ocasión, sin embargo, el Cordyceps no será el motivo de tus pesadillas, sino una terrorífica versión de los olivos de Jaén.

Durante los cuatro capítulos de los que consta The Last Olive, conoceremos a los personajes representados por los actores jiennenses Alex Escudero (Juan), Sergio Racionero (Tomás) y Claudia Morales (Elena). El trío recorrerá Jaén mientras se enfrentan a la plaga producida por la Xylella fastidiosa, una enfermedad real que perjudica a los olivos, y que ha mutado para afectar también a los seres humanos usando el aceite de oliva como puente.

Esta parodia de The Last of Us se desarrolla entre los años 2018 y 2013. En los cuatro episodios que componen The Last Olive conoceremos los entornos de Jaén capital, Torredelcampo y La Guardia. Estos tres serán los escenarios principales donde se desarrollará la aventura y la búsqueda por la cura para salvar a la ciudad, y al resto de España, de una terrible enfermedad.

Tomó apenas dos meses y medio el idear y completar la producción y rodaje de los cuatro episodios. Alex Escudero, uno de sus creadores, comenta que, con The Last Olive, quieren «conseguir que esta miniserie haga disfrutar, sobre todo, a la gente de Jaén, haciendo que se identifiquen con lo que ven».

Apoyamos a este grupo de jóvenes creadores que tratan de ponerle humor a la vida y a la cultura con su talento, y desde el Ayuntamiento también nos sumamos a este tipo de iniciativas que ponen en valor nuestra propia identidad como jiennenses. Julio Millán, alcalde de Jaén

Cómo y dónde ver The Last Olive, la parodia jaenesa de The Last of Us

Si quieres comenzar a disfrutar de los cuatro episodios que Alex Escudero, Ítalo Roca y el Ayuntamiento de Jaén han lanzado para ti, puedes hacerlo de una forma bastante sencilla. En este momento, The Last Olive se encuentra disponible únicamente en Instagram, en la cuenta oficial de la miniserie. Allí la encontrarás en forma de Reel, solo tienes que abrir cada uno de los episodios y sentarse a disfrutar.

El equipo detrás de la miniserie también tiene pensado llevar a The Last Olive a YouTube, una plataforma más adecuada para ver este tipo de contenido. Sin embargo, parece que tendremos que esperar a que el resto de episodios acaben de transmitirse en la mencionada red social.

Hasta ahora, The Last Olive ha lanzado sus primeros dos episodios. El tercero tiene como fecha de estreno el próximo 20 de marzo, mientras que el cuarto -y último- todavía no se ha confirmado. El primer capítulo ya acumula casi 50.000 reproducciones en Instagram, todo un logro para los creadores de la serie y el Ayuntamiento de Jaén.

