Google confirmó que ofrecerá acceso a su VPN en todo sus planes de Google One. La tecnológica removió la limitante de contratar la opción premium de 2 TB para poder utilizar esta característica. Durante las próximas semanas, la VPN estará disponible en los planes Básico (100 GB), Estándar (200 GB) y Premium (2 TB) para usuarios de 22 países, incluidos España y México.

La VPN de Google One brinda una capa adicional para cifrar el tráfico en tu dispositivo y permite ocultar la dirección IP de los rastreadores en sitios y aplicaciones. Esto último es bastante útil, ya que terceros no podrán conocer tu ubicación exacta o actividad en la web. Si bien Google podría aprovechar este privilegio para ofrecernos publicidad dirigida, la tecnológica asegura que separa la autenticación del usuario del uso de su servicio.

De acuerdo con Google, esto es posible al emplear un paso de firma ciega criptográfica entre la autenticación y la conexión a la VPN. La tecnológica utiliza un algoritmo de enmascaramiento conocido como RSA Blind Signing que impide que el servicio pueda asociar nuestro usuario a la actividad en la red.

Según un documento técnico, la VPN de Google One nunca registra el tráfico de red ni los DNS. Tampoco almacenan las direcciones IP de los dispositivos que se conectan al servicio, el ancho de banda utilizado o el tiempo de conexión por usuario. En términos generales, la conexión de Google sería atractiva desde el punto de vista de la seguridad, aunque no desde la perspectiva del usuario común de VPN.

La principal desventaja de la VPN de Google One

La idea de blindar el tráfico es razón de peso para una VPN, lo cierto es que la mayoría de usuarios pagan este servicio para saltarse los bloqueos regionales. Si quieres acceder a un contenido que solo está disponible en un país, lo mejor es contratar un servicio que te otorgue una IP local. De este modo engañarás al sistema y podrás disfrutarlo sin inconvenientes.

El problema es que la VPN de Google One no permite seleccionar país o región para conectarte. Los sitios web o servicios a los que accedas sabrán en qué país te encuentras, aunque no determinarán tu ubicación precisa. Si bien Google promete blindar tus datos y no sacar provecho del tráfico, lo cierto es que esta carencia es su talón de Aquiles frente a sus competidores.

Si esa característica no es importante y solo buscas una capa de protección al utilizar el móvil o tu ordenador, la VPN de Google One está disponible en todos los planes.

Básico (100 GB) – 1,99 euros o 34 pesos mexicanos al mes

(100 GB) – 1,99 euros o 34 pesos mexicanos al mes Estándar (200 GB) – 2,99 euros o 49 pesos mexicanos al mes

(200 GB) – 2,99 euros o 49 pesos mexicanos al mes Premium (2 TB) – 9,99 euros o 169 pesos mexicanos al mes

Google también anunció un servicio que monitorea la dark web en busca de tu información personal. Al habilitarla, esta opción buscará tu nombre, dirección, email, número de teléfono o de seguridad social y te notificará si la encuentra. Lamentablemente, esta característica solo estará disponible a los usuarios de Estados Unidos y no existen detalles sobre una posible implementación en otras regiones.

