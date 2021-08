Hace algunos meses Google anunció una ampliación de los servicios englobados en Google One, su plan de almacenamiento en la nube, con una función interesante: una VPN para proteger nuestra navegación.

El lanzamiento estuvo limitado inicialmente a EE.UU., pero la compañía ha ampliado este servicio a ocho países más; entre ellos, España y México. A partir de ahora, por lo tanto, los suscriptores de Google One pueden usar una VPN para proteger el tráfico de su smartphone. Y no solo el de navegación: la VPN de Google protege la información de todas las aplicaciones, pues funciona a nivel sistema.

Eso sí: hay que tener en cuenta algunas particularidades de esta recién estrenada VPN de Google para los usuarios españoles. En primer lugar, solo está disponible, de momento, en Android. Google ha anunciado que también lo llevará a iOS, Mac y Windows, pero no ha revelado una fecha concreta.

En segundo lugar, y más importante, está limitada a los suscriptores del tier más alto de Google One. Para poder disfrutar de esta VPN de Google habrá que estar suscrito al plan de 2 TB de 9,99 euros al mes o 99,99 euros al año, como mínimo. El servicio no está disponible en los planes más bajos ni como prueba, por lo que aquellos que quieran experimentar con sus virtudes tendrán que dar el salto a la suscripción de almacenamiento más alta y cara.

Una VPN de Google para proteger el tráfico en el móvil

Los de Mountain View aseguran que no recopilarán ningún tipo de información para rastrear al usuario cuando este use la VPN de Google. Todo el tráfico, independientemente de la aplicación o el navegador, se cifrará para protegerlo en, por ejemplo, redes no seguras (como las Wi-Fi públicas). También ocultará la dirección IP, similar a lo que hacen otras VPN.

Para despejar los temores de los usuarios, la compañía ha puesto en marcha un movimiento similar al de otras grandes VPNs del mercado: las bibliotecas cliente son de código abierto y el sistema de cifrado está auditado por un tercero. Además, la app de Google One, desde la que se controla, cuenta con la certificación ioXt.

Eso sí, ten en cuenta que la VPN de Google no servirá para saltarte restricciones locales y regionales o para ocultar tu ubicación. Los servicios a los que te conectes sí podrán conocer el país desde el que te conectas, pero no podrán determinar tu ubicación precisa.