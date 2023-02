En más de una ocasión, George Lucas ha insistido en que Star Wars es una aventura espacial con un trasfondo emocional. También, en que varios de sus referentes al imaginar el argumento fueron las épicas cinematográficas japonesas sobre la lealtad y los rudos spaghetti western italianos. Una mezcla que, por extraña que parezca, brinda a la saga su particular identidad, que sigue manteniendo tras más de cuarenta años. Todo esto podría resumirse en The Mandalorian, de Disney+.

La exitosa producción es la primera serie live action de la franquicia. En sus ya icónicas secuencias iniciales, el cazarrecompensas Din Djarin (Pedro Pascal) es enviado por un enigmático cliente (Werner Herzog) a una misión.

El trato se cierra, con escasas palabras, en las arenas desérticas del planeta Nevarro. La tensión y el modo de narrar tienen un evidente parecido con las películas de Sergio Leone, ambientadas en el oeste. Solo que, en esta ocasión, todo ocurre en un lugar peligroso de la galaxia conocida.

La tercera temporada de The Mandalorian llega en marzo Suscríbete a Disney+ y ahórrate dos meses

The Mandalorian, el tributo a una historia muy querida por los fans

No es casual que Jon Favreau concibiera al mandaloriano como un expatriado solitario. Con el rostro cubierto por un casco de beskar, es la versión intergaláctica de un vaquero anónimo. A la vez, de la integridad ritual de un guerrero japonés. Ambos puntos de vista hacen al personaje una rareza, incluso en el contexto de Star Wars. También, uno de los que mejor representan su evolución, las raíces de las cuales proviene y sus múltiples referencias culturales.

Para cuando el cazarrecompensas culmina su búsqueda, el relato se hace incluso más emblemático en su homenaje al gran universo al que pertenece. De pie, junto a la cuna flotante de Grogu, Din Djarin toma una decisión que cambiará su vida y la de la pequeña criatura que protegerá en adelante. Quizás, el destino de la galaxia entera.

Con un primer capítulo de The Mandalorian lleno de silencios y paisajes desolados, Jon Fravreau brindó un aire renovado a Star Wars. Pero, curiosamente, lo hizo utilizando todos los elementos que la identifican como un legado generacional de la cultura pop.

Una historia de cuatro décadas, cientos de personajes y todo tipo de narraciones

Star Wars comenzó como una trilogía cinematográfica, aunque su creador imaginó docenas de escenarios distintos antes de filmar la primera secuencia. Como un joven cineasta durante la década de los setenta, las ideas que esbozó abarcaban mucho más que solo un guion.

Se trataba, también, de un mundo que se extendía desde la configuración del poder hasta las creencias pseudo religiosas en regiones desconocidas del cosmos. George Lucas exploró la capacidad de cada uno de sus personajes y de sus tramas para ser simbólicas y engranar entre sí una mitología central.

A través de los años, la ambición del cineasta se plasmó en una considerable cantidad de contenido. Los relatos de una galaxia muy, muy lejana abarcan tres trilogías cinematográficas distintas, colecciones de novelas, videojuegos y un apartado animado.

Star Wars abandonó el límite de la pantalla grande hasta convertirse en esencial dentro de la cultura pop. No obstante, la mayoría de los seguidores se identifican directamente con la trilogía original, estrenada entre 1977 y 1983. No solo es la versión inicial de la narración que imaginó George Lucas, y que ahora nos conduce a The Mandalorian. También es la que profundiza con mayor cuidado en sus elementos más conocidos.

El espíritu de Star Wars en The Mandalorian

Imagen de la serie de Star Wars: The Mandalorian Imagen de la serie de Star Wars: The Mandalorian (Foto de ARCHIVO) 24/2/2020

Desde la figura del Jedi, emblema del honor, la justicia y la rectitud, hasta las grandes batallas espaciales y los duelos entre enemigos irreconciliables. Las películas iniciales resumen mejor que cualquier otro medio lo que George Lucas creó en detalle durante su juventud. Algo que se hizo más evidente a medida que la franquicia creció y perdió parte de su identidad en favor de popularizarse y hacerse más consumible.

The Mandalorian se enfoca en los elementos originales de Star Wars. Con su premisa en apariencia simple, es un relato elaborado acerca de la lealtad y el bien. La versión intergaláctica de la clásica narración Kozure Ōkami, de Kazuo Koike, es un homenaje a las referencias en las que trabajó George Lucas.

Djin Djarin resume el tipo de héroe imperfecto y lleno de matices morales que el realizador imaginó con Han Solo y Lando Calrissian. A la vez, Grogu es parte de la rica variedad de criaturas que pueblan el universo. Juntos, el dúo resume en The Mandalorian la inocencia y conmovedora emoción que forma parte de la saga desde sus inicios.

Un hombre bueno con un propósito

Star Wars se relaciona con las elecciones morales de sus protagonistas. Darth Vader terminó por volverse contra el Emperador y salvar a Luke. Este último tuvo que replantearse — y más de una vez — sus principios para comprender la forma en que La Fuerza actúa en él. Su hermana, Leia, se enfrentó a todo tipo de riesgos por un deber espiritual y su firme compromiso con la libertad.

Lo mismo se analiza en The Mandalorian. Din Djarin protegerá a Grogu como pueda, incluso sin comprender su poder o compartir otro vínculo con el niño que el afecto. Con la serie, la franquicia regresa a sus mejores momentos, basados en el honor, la fe y el amor. En especial, a los más sencillos, relacionados con la naturaleza humana. Lo que brinda al argumento de The Mandalorian su carácter atemporal y conmovedor.

Sin estar relacionado con los personajes más conocidos, el mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, tiene una enorme carga simbólica. Es la figura del bien, del compromiso con los ideales y la necesidad de luchar contra el poder. Un elemento en el que la franquicia ha profundizado durante años de varias formas y matices. Pero que en The Mandalorian encuentra una noble redención.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas, acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y llévate dos meses gratis

Con su tercera temporada a punto de estrenarse y una cuarta que comenzará a filmarse a final de año, la producción representa una etapa fundamental de Star Wars. La de crecer y madurar junto a su público. Al mismo tiempo, la de ser el nuevo rostro del importante legado cultural que le precede.

También en Hipertextual:

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente