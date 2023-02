Minecraft no puede ser considerado un simple videojuego. Hoy en día, se ha convertido en toda una plataforma que facilita la creación de todo tipo de proyectos. Uno que ha llamado muchísimo la atención, sobre todo para los fans de Nintendo, es la recreación del primer The Legend of Zelda dentro de Minecraft. Lo más interesante de todo es que lo han conseguido sin emplear mods.

Actualmente, es difícil imaginar la experiencia de Minecraft sin involucrar mods. Estos complementos, desarrollados en su mayoría por la comunidad, han permitido catapultar el juego de Mojang hacia nuevas dimensiones. El límite es la creatividad. Algunos son tan robustos que proporcionan todas las herramientas para crear experiencias jugables completamente nuevas. En el caso de la recreación de The Legend of Zelda, sorprendentemente, no fue necesario apoyarse en ellos.

El responsable de recrear The Legend of Zelda en Minecraft fue el youtuber C1OUS3R. Si eres miembro de la inmensa comunidad del título de Microsoft, es muy probable que lo conozcas. Hace poco, C1OUS3R también logró recrear Super Mario Bros. y Sonic the Hedgehog, otros dos clásicos de los videojuegos.

Esta vez, no obstante, se enfocó en trasladar la primera aventura de Link, aquella que vio la luz durante 1986. El resultado, como tú mismo podrás apreciar en el vídeo inferior, es fantástico.

Si bien el youtuber pudo haber usado mods para hacer más sencillo el desarrollo de su creación, prefirió prescindir de ellos. ¿Por qué? Su intención es que la comunidad tenga la oportunidad de descargarlo, y utilizar mods habría implicado que los usuarios instalasen más archivos. Por otro lado, a veces sucede que los complementos no siempre funcionan adecuadamente en todos los ordenadores. El objetivo, entonces, fue evitar cualquier dolor de cabeza.

En el mismo vídeo, C1OUS3R explica cómo logró recrear The Legend of Zelda en Minecraft. Primeramente, está el tema de las texturas. En lugar de agregar paquetes adicionales, simplemente modificó los archivos de las originales.

Una vez resuelto lo anterior, vino un reto más difícil: recrear el mapa completo de The Legend of Zelda, pero en 3D. C1OUS3R quería una representación fiel, por lo que tuvo que crear modelos tridimensionales que respetaran tanto el diseño como las proporciones. Para ello, usó la app Blockbench.

Aunque la mencionada herramienta también le permitió generar el modelo de Link, requirió animar las texturas y alterar algunos ajustes dentro de Minecraft. Entre ellos, el desactivar la función de correr. Gracias a lo anterior, el personaje se mueve de una manera muy similar al del juego original. Pero hay otro secreto:

«Superpuse este modelo [el de Link] sobre una calabaza tallada, que es uno de los objetos que puedes usar en tu cabeza en Minecraft. Después, hice que el jugador se haga invisible para que parezca que estás controlando a Link.» C1OUS3R.

El siguiente gran paso fue producir los modelos de los enemigos y, principalmente, hacer que se comporten como en el título de Nintendo. En este punto, el creador tuvo que meter mano al código.

Indudablemente, estamos ante uno de los proyectos mejor realizados en Minecraft. Si tienes la curiosidad de probar la recreación de The Legend of Zelda, ten paciencia. C1OUS3R tiene la intención de liberarlo cuando su vídeo alcance los 5.000 likes. Por ahora, tiene más de 4.000, entonces puedes ayudarlo a cumplir su meta.

