Scott Adams, el creador de Dilbert, ha quedado envuelto en una fuerte controversia por sus recientes comentarios racistas en un directo de YouTube. Al punto tal que su mítica tira cómica, que se publica desde 1989, ha sido cancelada por cientos de periódicos y plataformas de distribución en Estados Unidos.

El propio historietista ha confirmado que Dilbert ya no aparecerá en los medios de comunicación en los que se publicaba, debido a la polémica. «Dilbert ha sido cancelado de todos los periódicos, sitios web, calendarios y libros porque di un consejo con el que todos estuvieron de acuerdo», tuiteó Scott Adams en las últimas horas. Así, reveló que su tira cómica quedará disponible solamente a través de su propio sitio web bajo una modalidad de suscripción.

¿Qué dijo Scott Adams y por qué llevó a la cancelación de Dilbert? Todo comenzó el pasado miércoles, cuando el artista realizó una fuerte queja de contenido racial a través de un directo de YouTube. En la misma, se refirió a una reciente encuesta de Rasmussen Reports realizada a personas negras sobre si estaban de acuerdo con la frase «Está bien ser blanco», que ha sido adoptada como eslogan por grupos supremacistas blancos. El 53 % de los participantes respondió que sí, mientras que un 26 % dijo que no, y el 21 % restante indicó no estar seguro al respecto.

Hablando sobre los resultados de la consulta en su canal de YouTube, Scott Adams se mostró molesto porque casi la mitad de los encuestados no respondiera favorablemente a la consigna. Al punto tal que los tildó de «grupo de odio» e instó a los blancos a «alejarse» de ellos.

«Si casi la mitad de los negros no están de acuerdo con los blancos, según dice la encuesta, no yo, entonces son un grupo de odio. Y no quiero tener nada que ver con ellos. Y diría que, viendo cómo se están dando las cosas, el mejor consejo que les daría a las personas blancas es que se alejen de las negras. Donde sea que tengan que ir, solo aléjense, porque no hay forma de solucionar esto. Esto no se puede arreglar. Solo tienen que escapar. […] Creo que ya no tiene sentido, como un americano blanco, tratar de seguir ayudando a los ciudadanos negros. Ya no existe un impulso racional. Así que dejaré de ser servicial hacia los negros de Estados Unidos, porque ya no ofrece recompensas. Lo hice durante toda mi vida, y lo único que he recibido es que me traten de racista. No tiene ningún sentido ayudar a los americanos negros si eres blanco. Se acabó. Ni siquiera piensen que tiene sentido intentarlo». Scott Adams, creador de Dilbert, en su canal de YouTube.

Scott Adams: comentarios racistas y la cancelación de Dilbert

Las palabras de Scott Adams no pasaron desapercibidas y generaron un tremendo revuelo en Estados Unidos. Vale aclarar que, más allá del fragmento que citamos anteriormente, el creador de Dilbert continuó despotricando contra la población negra y su supuesto odio contra los blancos. «Estoy realmente enfermo de ver vídeo tras vídeo de estadounidenses negros golpeando a otros ciudadanos no-negros. Sé que es anecdótico y que no me da una imagen completa de lo que está sucediendo. Pero cada maldito día que ingreso a las redes sociales, veo a alguna persona negra moliendo a golpes a una blanca. Ya estoy cansado», dijo.

La reacción contra las declaraciones de Scott Adams no se hizo esperar. Andrews McMeel Syndication, la firma a cargo de la sindicación de Dilbert anunció que cortaría todos sus lazos con el artista. Lo mismo sucedió con centenares de periódicos que publicaban habitualmente la tira cómica, incluyendo a pesos pesados como The Washington Post y Los Angeles Times.

En las últimas horas, Scott Adams se ha mantenido muy activo en Twitter defendiendo su postura y negando ser racista. «Hasta ahora, no hay desacuerdos con mi Queja Racista (marca registrada) de cualquier persona negra o blanca que lo haya visto en contexto», publicó en un tuit. Y agregó: «Estamos en la fase en la que la gente está alucinando que no están de acuerdo conmigo, pero no pueden nombrar el desacuerdo. A veces, donde hay humo, solo sale vapor de la rejilla de ventilación de una secadora».

En una entrevista con Hotep Jesus, el autor de Dilbert habló de «pagar el precio» por la libertad de expresión. Sobre el por qué de su queja, Scott Adams dijo lo siguiente:

«No lo haría solo por las risas. No lo haría solo por dar tortazos. Y ciertamente no lo haría por motivos financieros. No sé si lo oíste, pero la tira cómica de Dilbert ha sido cancelada en todo el país […] y creo que el periódico más importante que la publica también lo ha hecho. Me sorprendería todavía estar en el negocio dentro de un par de días. Así que ya sabemos por qué cosas no lo haría. No lo haría por las risas. Ni siquiera es tan gracioso. Es gracioso, pero no tanto. No lo haría por dinero, ni tampoco por reputación. Entonces, ¿por qué lo haría? Descubrí que el precio por la libertad de expresión es muy alto, y que hay solo unas pocas personas dispuestas a pagarlo. Así que decidí pagarlo para poder extender la conversación de algo que todos necesitan oír. Ahora bien, debo decir que todo el día la gente ha estado muy enojada conmigo, por eso las cancelaciones, pero hasta donde sé nadie ha estado en desacuerdo con mi punto».

Por lo pronto, Scott Adams se mantiene firme en su postura. No es la primera vez que el autor de Dilbert queda envuelto en una polémica por sus comentarios. En 2019, por ejemplo, se lo había criticado por tratar de monetizar un tiroteo en un festival de California.

De más está decir que su nueva polémica ya está polarizando las reacciones en redes sociales, especialmente en Twitter. En cuanto al futuro de su popular tira cómica, todo apunta que no volverá a aparecer en medios de comunicación masivos en lo inmediato.

