Microsoft tiene claro cuál es uno de los objetivos principales a la hora de apostar por la integración de ChatGPT, la IA de OpenAI, en Bing y algunos de sus productos, empezando por Edge, su navegador: vencer a Google y su buscador. O, al menos, hacer que existan más alternativas para el usuario. Así lo ha revelado Satya Nadella, CEO de la compañía fundada por Bill Gates, en una reciente entrevista concedida a The Verge, donde también ha destacado que el uso de la IA también permitirá a los editores y anunciantes obtener ingresos.

Nadella ha destacado que la compañía de Mountain View es actualmente el “gorila de 800 libras” en el cambo de las búsquedas, expresión utilizada en Estados Unidos para nombrar a organizaciones cuyo poder es tan elevado, que pueden, incluso, controlar a sus competidores. Afirma, sin embargo, que apostar por las tecnologías de OpenAI en Microsoft Bing y en su navegador les permitirá competir de una vez por todas contra Google.

“En primer lugar, tengo la mayor de las admiraciones por Google y por lo que han hecho. Tienen un talento increíble. Tengo un gran respeto por Sundar [Pichai] y su equipo. Solo quiero que innovemos. Hoy ha sido el día en el que hemos traído más competencia a las búsquedas. Hemos estado trabajando en ello, créeme, he estado trabajando en ello durante veinte años y lo he estado esperando. Pero al fin y al cabo, ellos son el “gorila de 800 libras” en esto, y espero que con nuestra innovación definitivamente quieran salir y demostrar que pueden bailar y quiero que la gente sepa que les hemos hecho bailar y creo que será un gran día”.

Como curiosidad, el CEO de Microsoft se comenzó a darse cuenta en verano de 2022 que la asociación con OpenAI, y más concretamente el uso del modelo de IA desarrollado por la compañía, iba a suponer “un cambio de juego” en términos de búsqueda. No fue hasta finales de año cuando Google se percató de que ChatGPT podía ser capaz de reemplazar a su buscador.

El CEO de Microsoft afirma que el nuevo Bing permitirá obtener más ingresos a editores y anunciantes

Respecto al SEO y cómo puede afectar negativamente el uso del nuevo Bing con ChatGPT a los resultados de búsqueda, el CEO de Microsoft afirma, en primer lugar, que es probable que hayan nuevos “incentivos” en SEO para generar contenido más adaptado a la IA, y que esta siempre mostrará anotaciones con enlaces que permitirán a los usuarios acceder al sitio web.

“No creo que esto sea una desviación completa de lo que se espera de un motor de búsqueda hoy en día, que se supone que realmente responde a tu consulta al tiempo que te da los enlaces con los que luego puedes hacer clic, del mismo modo que funcionan los anuncios y la búsqueda”.

Satya Nadella también afirma que el hecho de que existan más competidores permitirá a los editores y anunciantes obtener más ingresos gracias a una cuota de búsqueda distribuida uniformemente.

“Llamémosle una cuota de búsqueda equitativa que solo ayudará a los editores a obtener tráfico de múltiples fuentes. Y, de paso, los anunciantes obtendrán más ingresos. Así, los editores ganarán más dinero, los anunciantes también y los usuarios disfrutarán de una gran innovación”.

The Verge también ha preguntado al CEO de Microsoft cuál es su visión sobre los riesgos relacionados con los derechos de autor, poniendo de ejemplo las demandas de muchos ilustradores que afirman que los modelos de IA se entrenan con sus obras sin su consentimiento. Nadella dice que en cuanto a resultados de las búsquedas en Bing, tiene una posición muy clara. Afirma que el objetivo es proporcionar resultados que sean capaz de devolver el tráfico al sitio web. “A nuestros robots no se les va a permitir rastrear la búsqueda si no estamos impulsando el tráfico”, asegura.

Puedes ver la entrevista completa a continuación.

