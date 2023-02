Ayer mismo se lanzó Linux 6.2. Además de sus múltiples novedades, su creador, Linus Torvalds, ha resaltado el lanzamiento de esta última versión como un logro trascendental para el sistema operativo. La razón es clara, y es que, después de varios quebraderos de cabeza, los desarrolladores han logrado llevar el sistema a los ordenadores Mac con chips M1.

El soporte ya está disponible para los usuarios de Linux en ordenadores Mac con chip M1, M1 Pro, M1 Max y M1 Ultra. Eso sí, de momento se encuentra en un estado experimental, por lo que podrías encontrarte con errores o incompatibilidades. Sin embargo, Torvalds ha asegurado que seguirán trabajando en la integración de la nueva versión de Linux 6.2. Tanto así que planean convertirla en el núcleo predeterminado de Ubuntu 23.04. Además, también podremos verla en Fedora 38 antes de abril, mes donde la compañía tiene planes de lanzar Linux 6.3.

Sin duda, se trata de una excelente noticia para los fanáticos de Linux que posean un Mac. Hasta entonces, los ordenadores con Apple Silicon habían permanecido aislados con macOS como único sistema operativo capaz de ejecutarse. Ahora, si bien Linux 6.2 todavía no está listo para su uso diario, plantea un cambio de juego que muchos estaban esperando con ansias.

Eso sí, no todos se muestran tan entusiasmados con el reporte. La razón es que, aunque el primer avance está aquí, todavía queda mucho por hacer para adaptar el resto de periféricos y funciones de los Mac a Linux.

Conseguir llevar Linux a los procesadores Apple Silicon no ha sido un proceso fácil. De hecho, según Linus Torvalds, hubo más de una piedra en el camino que tuvieron que sortear.

Torvalds define a la GPU del M1 como «el principal problema». En esta lista también incluye a otros dispositivos que rodean a la CPU de este chip unificado. El desarrollador temía que no fuese posible utilizar al completo las capacidades del procesador sin el permiso de Apple.

El 31 de julio de 2022, Torvalds anunciaba que habían conseguido correr hardware arm64 en un procesador M1. Sin embargo, «ninguno de ellos ha sido realmente utilizable como plataforma de desarrollo hasta ahora», comentaba en su comunicado.

El principal problema de la M1 para mi es la GPU y otros dispositivos que la rodean porque probablemente eso es lo que me frenaría a usarla ya que no tendría soporte para Linux a no ser que Apple se abra.

Linus Torvalds