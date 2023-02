Dentro de la industria del cine es común encontrar historias en las que los actores experimentan distintos males debido a sus interpretaciones. La mayoría de ellos tienen que ver con golpes, lesiones óseas y musculares. En este último tipo de lesiones, no es frecuente hallar las que ha sufrido Hugh Jackman debido a su interpretación de Lobezno, su personaje más representativo y al que volverá en Deadpool 3.

Su vínculo con esta figura comenzó hace veintitrés años, cuando interpretó a Lobezno/Wolverine en X-Men, película dirigida por Bryan Singer. A partir del 2000 hasta la actualidad, la carrera del actor ha estado apegada a ese personaje; incluso cuando parecía que su ciclo llegaba hasta el final, el año pasado se confirmó que volvería en 2024, ya en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Esa trayectoria actoral ha tenido varias consecuencias para el actor, tanto positivas como negativas. En el caso de las últimas, una de las evidentes tiene que ver con el estado de sus cuerdas vocales. En una entrevista reciente, Hugh Jackman explicó que, debido a los graznidos y gritos que ha hecho como parte de su trabajo, esos músculos se han visto afectados de forma irremediable.

Puede que Lobezno sea, en la franquicia de los mutantes, el más reconocido en la cultura pop. Eso basta para que, dentro de toda las historias de los cómics, el personaje sea una referencia constante, un clásico que trasciende a múltiples generaciones. Hugh Jackman, en las adaptaciones cinematográficas, ha cultivado parte de esa mitología de manera notable.

Sin embargo, luego de tantos años interpretando a la figura, ha quedado alguna secuela. Así lo explicó en el programa Front Row:

“Me he hecho daño en la voz con Lobezno. Mi falsete ya no es tan fuerte como solía ser y lo achaco directamente a los gruñidos y gritos. Mi profesor de voz de la escuela de teatro estaría aterrorizado con algunas de las cosas que he hecho. Aprendimos una técnica sobre cómo gritar y chillar sin arruinarnos la voz”,

Hugh Jackman, en Front Row.