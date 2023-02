Hellboy se alista para su regreso a la pantalla grande. Tras el fiasco del reboot, estrenado en 2019, Millennium no se da por vencida y anunció que trabaja en Hellboy: The Crooked Man. La nueva cinta, basada en el comic del mismo nombre, apostará por recuperar el interés de los fanáticos y dar inicio a una nueva oleada de películas del popular superhéroe.

Un reporte de Deadline afirma que el rodaje comenzará el próximo mes en Bulgaria. Hellboy: The Crooked Man será dirigida por Brian Taylor, quien tiene experiencia en películas explosivas como Crank y su secuela, así como también en la decepcionante Ghost Rider: Espíritu de Venganza. Aunque el nombre de Taylor no inspira confianza, la presencia de Mike Mignola como responsable del guion podría dar buenos resultados.

El creador de Hellboy tendrá por primera vez la responsabilidad de escribir una adaptación, algo que se intentó en el reboot de 2019, pero no se concretó. De acuerdo con Jeffrey Greenstein, presidente de Millennium Media, The Crooked Man se aleja de las películas anteriores permitiendo a Mignola plasmar una versión auténtica de sus historias y personajes. Greenstein dijo que esta será la primera de una serie de películas que cautivarán al público de una manera familiar (y nueva).

«Brian Taylor es un experto en todos los ámbitos, y no podría pensar en una mejor persona para dar vida a esta historia y mostrarle a nuestra audiencia esta lista diferente y original de películas de Hellboy», dijo el responsable de Millennium Films. Hasta ahora se desconoce quién será el protagonista a cargo de los cuernos. La productora confirmó que se encuentra en la fase final para definir el reparto.

Hellboy: The Crooked Man no será Hellboy 3

Hellboy: The Crooked Man no tendrá relación con el reboot o el trabajo previo de Guillermo del Toro. De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva película está ambientada en la década de 1950, donde Helboy y un agente novato de BPRD quedan varados en los Apalaches rurales. Allí descubren una comunidad azotada por brujas comandadas por «El hombre torcido», un personaje ahorcado en el siglo XVIII que volvió como demonio.

The Crooked Man es una serie de tres comics escritos por Mike Mignola y publicados por Dark Horse en 2008. Durante ese año, Hellboy 2: El ejército dorado se estrenó en la pantalla grande y marcó el final de las películas de Guillermo del Toro. Pese a contar con buenas críticas y el visto bueno de la audiencia, la recaudación de taquilla puso en duda la producción de un tercer film.

Hellboy 3 se mantuvo en la mente de los fanáticos por más de una década. Lamentablemente, la agenda apretada de Guillermo del Toro dificultó el rodaje. A eso se sumó que Legendary Pictures, dueña de los derechos en ese tiempo, ponía como requisito que Pacific Rim 2 tuviera éxito en taquilla para dar luz verde al regreso del superhéroe. Al final las cosas no funcionaron y el cineasta mexicano confirmó que no habría secuela, pese al interés de Ron Perlman y Mike Mignola.

Hellboy 3, lamento informar: Hablé con todas las partes y debo informar que 100% de la secuela no sucederá. Y eso será lo último que comentaré al respecto. Hellboy puede moverse en una dirección diferente. [Estoy] con el corazón roto, pero no depende de mí. ¡Yo, por mi parte, les deseo a todos los involucrados la mejor de las suertes!

Ron Perlman volvería, aunque solo con Guillermo Del Toro

En una entrevista con The Independent a comienzos de 2022, Ron Perlman confesó que le gustaría volver a la franquicia. «¿Estoy ansioso por hacer Hellboy 3? No, tengo 71 malditos años», dijo Perlman. «[Pero] se lo debemos a los fanáticos, y deberíamos dárselo porque sería una conclusión épica», mencionó. El actor aprovechó también para mandar un mensaje a Del Toro: «Guillermo, si estás leyendo, no he terminado de joderte para que termines con esta maldita cosa».

Perlman decidió no participar en el reboot de 2019 por respeto a Guillermo del Toro. Su papel fue ocupado por David Harbour (Stranger Things) y la película fue un fiasco en taquilla. Con un presupuesto de 50 millones de dólares, la cinta apenas consiguió 55 millones a nivel mundial. Pese al fracaso, Millennium no planea quedarse de brazos cruzados y pretende sacar provecho de los derechos que compró en 2018.

¿Será buena Hellboy: The Crooked Man? La elección del director no convence a nadie, aunque la participación directa de Mike Mignola es una luz de esperanza para los fanáticos. Por ahora es cuestión de esperar, ya que no se han revelado detalles sobre el reparto o posible fecha de estreno.

