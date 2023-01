Shrinking

En Shrinking, de Apple TV+, la terapia no es un territorio seguro. Al menos, no en el sentido tradicional. En el argumento de Jason Segel, la confesión psicológica no es generosa. Mucho menos se sublima o idealiza. Jimmy (también Segel) es un psiquiatra que no tiene las herramientas “para curarse a sí mismo”. Una frase que repetirá una y otra vez, con cierto sentido cínico que oculta el dolor que sufre. En especial, cuando el mundo a su alrededor comienza a resquebrarse con lentitud. Tanto como para que la gran primera escena sea la de Jimmy drogado y cantando a gritos. La mezcla de vulnerabilidad y humor es asombrosa. A la vez, la capacidad del actor para expresar semejante dualidad.