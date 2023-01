Los Premios ESLAND 2023, organizados por TheGrefg, han revelado a sus ganadores en una increíble ceremonia. Transmitiendo desde el escenario del Auditorio Nacional de Ciudad de México, la premiación nos presentó a grandes personalidades del medio en su alfombra azul. Inmediatamente después, dio comienzo a la gala y la presentación de los ganadores.

La edición anterior de los Premios ESLAND rompió Twitch con 1.6 millones de espectadores, con una media de 1.1 millones. Ahora, la premiación de TheGrefg ha roto su propio récord, alcanzando un pico de audiencia de 1.8 millones de espectadores, y manteniendo una media de 1.4 millones. Sin duda alguna, se trata de un crecimiento importante.

¿Quiénes estuvieron presentes en la ceremonia de los Premios ESLAND 2023? Algunos de los más notables fueron Ibai Llanos, Kidi, Sekiam e IlloJuan. Sin embargo, la premiación de TheGrefg logró reunir también a una gran multitud de creadores de contenido, tanto de Latinoamérica como de España y Andorra. De hecho, su relevancia en el medio es tanta, que incluso aquellos creadores con residencia en estos dos últimos países han decidido atravesar el Atlántico para acudir a la llamada de TheGrefg.

Pero no lo han hecho en vano. Muchos de ellos han ido con nominación en mano y con la esperanza de llevarse una de las estatuillas de los Premios ESLAND 2023. De hecho, algunos lo lograron. Estos son los ganadores de los 18 premios de la ceremonia.

Ganadores de los Premios ESLAND 2023: todas las categorías

Clip del Año en los Premios ESLAND 2023

Gerard Romero ha sido el ganador de esta categoría, por su icónico baile de la «haka», baile que el streamer lleva a cabo en sus transmisiones para celebrar las nuevas suscripciones o donaciones. El clip nominado ha sido uno en el que Romero interrumpe una entrevista por videollamada con el futbolista Luis Suárez, y comienza a bailar al ritmo de su «haka». Por supuesto, ha aprovechado su momento bajo los reflectores para hacer una «haka» en el escenario.

Fail del Año

Manute ha sido el elegido para llevarse el premio al Fail del Año. «Llevo 5 años creando contenido y mi mayor fail es intentar ser lo más correcto posible. Lo mejor es ser uno mismo, con nuestros aciertos y errores. Ser creadores reales», comenta el streamer, quien se ha llevado el premio por el icónico vídeo de «ahí va mi burst».

Baile del Año en los Premios ESLAND 2023

Woody y Carreraa son los protagonistas de esta categoría. Ambos han subido al escenario a recoger su estatuilla. Además, han aprovechado para bailar en los Premios ESLAND 2023.

Enfado del Año

Con una sonrisa en el rostro, Luzu ha subido al escenario para recoger su estatuilla y dar su discurso. «Cuando mi hijo me pregunte qué he ganado, le voy a tener que mentir, porque no podré enseñarle estos clips«, comenta el creador de contenido a todos los asistentes de los Premios ESLAND 2023.

Jugador de Esports del Año en los Premios ESLAND 2023

El joven Jelty ha sido el ganador al premio del mejor jugador de esports del año. Gracias a su pericia en Fortnite, el streamer se ha llevado la estatuilla a casa. «He ganado porque soy el mejor. Hay que mantenerse humildes», bromea el creador de contenido frente a los asistentes.

Caster de Esports el Año

Vicky Palami, la popular comentarista de Apex, ha sido la premiada en esta categoría de los Premios ESLAND 2023. La streamer ha aprovechado su oportunidad frente al micrófono para agradecer a sus compañeros por el apoyo.

Mejor cobertura informativa en los Premios ESLAND 2023

Una vez más, Gerard Romero ha subido al escenario de los Premios ESLAND 2023 a llevarse la estatuilla. En esta ocasión por su grandiosa cobertura del Barcelona y el fútbol en general. El comentarista es conocido por sus reportajes minuciosos sobre los rumores, los fichajes y todo lo que depara al futuro de este deporte.

Talkshow del Año

Por supuesto, Jordi Wild ha sido el elegido para llevarse la estatuilla en esta ocasión. Lamentablemente, el youtuber no pudo ir hasta los Premios ESLAND 2023 en México a recogerla, por lo que le tocó recibir su premio a través de su set de grabación. Desde la pantalla, Wild aprovechó para comentar acerca de su contenido, del cual asegura estar muy orgulloso en un discurso bastante conmovedor.

Streamer IRL del Año en los Premios ESLAND 2023

Kidi es el ganador de esta categoría. El popular streamer, quien basa su contenido en elementos fuera del mundo digital, celebra con su novia en los Premios ESLAND 2023. Desde aquí, aprovecha para dedicar algunas palabras al resto de nominados y también para recoger su merecida estatuilla.

«Felicidades a todos los compañeros de IRL que estaban nominados. El año que viene espero que se lleve tremendo ESLAND el gran Grenheir».

Canción del Año

El cantante argentino Robleis ha sido el ganador de esta categoría en los Premios ESLAND 2023 gracias a su canción Solo. En dicha pieza musical, el cantante nos deja saber lo que es ser excluido de la sociedad, y la posterior sensación de soledad que acompaña al ser homosexual y no poder decirlo abiertamente. Por esto, Robleis dedica unas emotivas palabras a sus seguidores y al resto de la audiencia: «No importa qué tan mal la puedas pasar; no hay nada mejor que amarse a uno mismo».

VTuber del Año en los Premios ESLAND 2023

Zilverk no esperaba llevarse el premio de esta categoría, razón por la que derramó un par de lágrimas al subir al escenario. «Quiero darle gracias a mi familia, a mi esposa y a mis amigos, que me han apoyado», comentó en los Premios ESLAND 2023. Además, fue el propio TheGrefg fue el encargado de entregarle la estatuilla.

Roleplayer del Año

JuanSGuarnizo ha sido el ganador de este premio, aunque no es la única categoría en la que estaba nominado. El roleplayer ha subido al escenario, y ha agradecido a su núcleo más cercano, y también a su comunidad. «Gracias a mi comunidad, a mis padres y a mi familia mexicana. Gracias por ser la gran mujer, Ari, te amo». Así se despidió del escenario con su estatuilla en mano en los Premios ESLAND 2023.

Mejor Miniserie del Año

Squid Craft Games se ha llevado el premio, y fue Komanche el encargado de subir a recibirlo. La miniserie, claramente inspirada en El Juego del Calamar, fue trasladada a Minecraft en formato de juego, acumulando una buena cantidad de seguidores.

Evento del Año en los Premios ESLAND 2023

Como no podía ser de otra forma, esta estatuilla de los Premios ESLAND 2023 se lo lleva La Velada del Año 2, de Ibai Llanos. El streamer ya marcó su propio récord en Twitch con una de las transmisiones más vistas en la historia de la plataforma. Además, aprovechó para confirmar que La Velada del Año 3 ya está en proceso.

«Gracias a todos los que me habéis votado. Gracias al equipo que tenemos detrás del evento. Ya son dos años ganando el premio. La Velada del año 3 está en marcha. Voy a decir que hay una persona que va a representar a México»

Mejor Trayectoria – Premio sorpresa

El icónico HolaSoyGermán ha sido el ganador de esta estatuilla sorpresa en los Premios ESLAND 2023. «No tenía ni idea de este premio. Me hiciste llorar. Muchas gracias. Gracia, México. Me siento en familia acá», comenta el youtuber en su discurso.

Germán Garmendia es uno de los pioneros de YouTube en Latinoamérica, y también en el resto del mundo. Desde sus inicios, se basó en la comedia, para después diversificarse mucho más allá.

Streamer Revelación en los Premios ESLAND 2023

Spreen ha subido en pijama al escenario del Auditorio Nacional en Ciudad de México a llevarse el premio a Streamer Revelación del Año. «La primera vez que vengo y experimento algo así», comenta el streamer en su discurso. «Agradecerle a toda mi comunidad y a toda la gente. Un aplauso a Rivers, Noni, Quackity porque también se lo merecen».

Mejor Serie de Contenido

El premio de Mejor Serie de Contenido se lo lleva Ale, en nombre de ElDed. «Para mí es un honor. Me siento muy agradecido. ElDed fue la primera persona que me dio la mano para llegar hasta aquí. Ded está muy agradecido y feliz de esto. Agradecerles a todos los creadores de contenido que nos apoyan. Para todo el equipo es un honor estar aquí. Empezó como una cosa pequeña y se volvió un monstruo». Así cierra Ale su discurso en los Premios ESLAND 2023.

Streamer del Año en los Premios ESLAND 2023

Al igual que en la iteración anterior de los Premios ESLAND 2023, Ibai Llanos vuelve a llevarse el premio al Mejor Streamer del Año en la premiación de TheGrefg. Como no podía ser de otra forma, Llanos cierra la premiación con un gran discurso, agradeciendo al resto de nominados, a México y a la comunidad hispanohablante.

«Hoy para mí es un día inolvidable. Nunca había venido a México, pero me he sentido muy bien recibido. Quería tener unas palabras para el resto de nominados. ElMariana, AuronPlay… seguro que acabarán ganando este premio. Dar las gracias a todos los creadores de contenido porque la realidad es que habéis convertido en la comunidad hispanohablante en la más grande del mundo y hace unos años era impensable».