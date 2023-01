Que Amazon lleva tiempo explorando el mundo de la salud, no es novedad. Lo que sí resulta curioso es su más reciente lanzamiento: RxPass, una nueva suscripción de medicamentos para miembros de Amazon Prime. La misma permite que los clientes reciban en la puerta de su casa las medicinas que necesitan, a cambio de 5 dólares mensuales.

Vale aclarar que RxPass funciona solamente con medicamentos bajo prescripción médica, y no con aquellos de venta libre. Por ende, los usuarios siempre deben presentar una receta válida.

Según informó Amazon, el servicio brindará acceso a medicamentos genéricos que se recetan habitualmente para el tratamiento de más de 80 afecciones de salud. Entre ellas se encuentran alergias, problemas gastrointestinales, hipertiroidismo, colesterol alto, convulsiones, epilepsia, demencia, enfermedad de Parkinson, problemas en la piel y diabetes, por solo mencionar algunas. Vale aclarar que, en el caso de pacientes diabéticos, RxPass no incluye insulina.

Otro punto interesante de esta nueva suscripción para los miembros de Amazon Prime es que no deben pagar los 5 dólares por cada medicamento o receta, por más que hagan múltiples solicitudes en un mismo mes. La tarifa es fija, incluye el coste de entrega a domicilio, y se suma al precio mensual que los usuarios ya pagan por los servicios brindados por la firma fundada por Jeff Bezos.

RxPass, la nueva suscripción mensual de medicamentos de Amazon Prime

Con respecto a las entregas de los medicamentos, RxPass les brinda dos opciones a los miembros de Amazon Prime. Pueden elegir que las medicinas lleguen a su casa mensualmente o trimestralmente. Además, los clientes tienen la opción de darse de baja del servicio en cualquier momento.

La nueva suscripción de medicamentos de Amazon Prime se encuentra disponible únicamente en Estados Unidos. De hecho, la empresa dirigida por Andy Jassy indica que el servicio funciona «en la gran mayoría de los estados» en dicho país, pero no especifica en cuáles puede no estar disponible. Además, quienes estén registrados en programas de atención médica gubernamental —como Medicaid o Medicare— no podrán suscribirse a RxPass.

Por lo pronto, se desconoce si Amazon planea a futuro lanzar este servicio en otros países donde también se ofrecen membresías de Prime. No obstante, parece improbable. Al menos en el corto plazo.

Esto se debe a que RxPass es una suscripción gestionada por Amazon Pharmacy, la farmacia en línea que la corporación lanzó a fines de 2020. La misma funciona únicamente en Estados Unidos, y no se sabe si existe la posibilidad de que pueda funcionar bajo el mismo modelo de negocio fuera de Norteamérica. En especial, por la estricta regulación sobre la industria farmacéutica en distintas partes del mundo.

Lo que sí demuestra este nuevo servicio es que Amazon está pisando cada vez más fuerte en el mercado de la salud estadounidense. En noviembre pasado, la compañía lanzó Amazon Clinic, un servicio de asistencia médica virtual que funciona como plataforma de mensajería. El sistema fue pensado para el tratamiento de afecciones comunes como acné, conjuntivitis, reflujo ácido y alergias, entre otras. Sin embargo, en este caso no se trata de una suscripción incluida en la membresía de Amazon Prime, sino de una especie de puente con clínicas en línea que cobran tarifas fijas a sus pacientes.