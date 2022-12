Matilda, de Roald Dahl: El musical

Se trata de una revisión del la icónica obra de Roald Dahl. La adaptación guarda muchos paralelismos con la primera película. Aunque aquella no fue un éxito de taquilla, es una referencia pop que se ha metido en distintas generaciones. Una suerte de paradoja: aunque no llenó salas de cine, está cada tanto en las casas de no pocas personas. Esta versión de Netflix se apega a varios aspectos, con base en la obra literaria, y se permite una vuelta de tuerca al presentarlo como un musical.